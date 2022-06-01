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25 июня
Корпорацию "Туризм.РФ" возглавил Василий Швец

С 2017 года Василий Швец был вице-губернатором Краснодарского края, с 2020 по 2025 гг – главой города-курорта Анапы


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Новым генеральным директором корпорации "Туризм.РФ назначен Василий Швец, бывший глава Анапы, сообщает сегодня пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Министр экономического развития Максим Решетников представил коллективу АО "Корпорация Туризм.РФ" нового генерального директора - Василия Швеца. Назначение состоялось по решению Совета директоров корпорации.

В ходе встречи Максим Решетников обозначил приоритетные задачи на ближайшую перспективу.

Все запущенные инвестиционные проекты, в которых участвует корпорация, должны быть доведены до логического завершения, а объекты туристической инфраструктуры – введены в эксплуатацию в установленные сроки", - говорится в сообщении.

По словам министра, перед компанией стоят и новые задачи, в первую очередь, взаимодействие с регионами.

"Корпорация будет наращивать экспертизу, помогать регионам в подготовке инвестиционных проектов и привлечении финансирования, в том числе иностранного, в развитие туристической инфраструктуры.

Таким образом, "Туризм.РФ" переходит к более активной интеграционной функции, становясь для регионов центром компетенций и опорой в реализации их туристического потенциала", - отмечается в сообщении.

Как сообщается, Василий Швец родился в 1986 году в Казахской ССР. Окончил экономический и юридический факультеты Кубанского университета.

С 2017 года был вице-губернатором Краснодарского края. С 2020 по 2025 годы – главой города-курорта Анапы.

АО "Корпорация "Туризм.РФ" создана в 2020 году для развития инфраструктуры внутреннего туризма на принципах частно-государственного партнерства.

В ее задачи входит подготовка мастер-планов территорий, выделение земель, привлечение инвесторов для реализации проектов.
/TOURBUS.RU

 

ФОТО:https://anapa-official.ru


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