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25 июня
Корпорацию "Туризм.РФ" возглавил Василий Швец
С 2017 года Василий Швец был вице-губернатором Краснодарского края, с 2020 по 2025 гг – главой города-курорта Анапы
Новым генеральным директором корпорации "Туризм.РФ назначен Василий Швец, бывший глава Анапы, сообщает сегодня пресс-служба Минэкономразвития РФ.
"Министр экономического развития Максим Решетников представил коллективу АО "Корпорация Туризм.РФ" нового генерального директора - Василия Швеца. Назначение состоялось по решению Совета директоров корпорации.
В ходе встречи Максим Решетников обозначил приоритетные задачи на ближайшую перспективу.
Все запущенные инвестиционные проекты, в которых участвует корпорация, должны быть доведены до логического завершения, а объекты туристической инфраструктуры – введены в эксплуатацию в установленные сроки", - говорится в сообщении.
Таким образом, "Туризм.РФ" переходит к более активной интеграционной функции, становясь для регионов центром компетенций и опорой в реализации их туристического потенциала", - отмечается в сообщении.
С 2017 года был вице-губернатором Краснодарского края. С 2020 по 2025 годы – главой города-курорта Анапы.
В ее задачи входит подготовка мастер-планов территорий, выделение земель, привлечение инвесторов для реализации проектов.
ФОТО:https://anapa-official.ru
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