Эксперты выездного рынка: «Скорее, это сезон аккуратной адаптации, чем рекордов»

Руководители компаний TEZ Tour и Let’s Fly подвели итоги первого летнего месяца и спрогнозировали продолжение сезона

Как отмечают эксперты Российского союза туриндустрии, лучше всего летом продаются зарубежные направления, сочетающие прямую авиаперевозку, доступную стоимость отдыха и отсутствующие или упрощенные визовые формальности.

В числе самых популярных стран они назвали Турцию. Востребованы Египет, Китай, Вьетнам, Таиланд, Абхазия, но все эти направления сильно уступают по объемам популярным турецким курортам, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

По данным агрегатора «Слетать.ру», спрос на пакетные туры за зарубеж с заездами в течение лета на 24,5% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Среди лидеров – Турция с долей 36,4% от общего объема продаж, Египет (16,2%), Вьетнам (8,1%), Абхазия (7%), Китай (3,9%), Таиланд (3,5%) и Мальдивы (1,7%).

Годом ранее первая семерка была примерно такой же, но на четвертом месте были ОАЭ, вместо которых теперь в топ-7 вошли Мальдивы.

Антон Лаврухин, управляющий директор входящего в группу компаний «Слетать.ру» туроператора Let’s Fly рассказал, что путешественники активно комбинируют пляжные туры и экскурсионные программы. Почти каждый второй на отдыхе в Анталье или Египте докупает экскурсии прямо на месте. Как правило, комбинируют поездки в рамках одного направления, например, Стамбул и Анталия.

Реже экскурсионную программу на Шри-Ланке сочетают с пляжами Мальдивских островов. «Общий тренд очевиден: турист уже не лежит только на пляже, а собирает поездку под несколько впечатлений сразу», – уточнил эксперт.

Средний чек по некоторым направлениям снизился благодаря укреплению рубля. Например, по Китаю – на 10,1% до 160 тыс. рублей, по Таиланду – на 7,7% до 149 тыс. и по Вьетнаму – на 5,2% до 173,3 тыс.

Наибольший рост среднего чека показала Абхазия – 115,2 тыс. Рублей (+4,1%).

Коммерческий директор компании TEZ Tour Воскан Арзуманов рассказал, что Турция и Китай этим летом делят первые две позиции по объемам продаж туроператора, далее следуют Египет, Таиланд и Вьетнам. Высокий интерес к Грузии, которая остается лидером среди стран постсоветского пространства.

В число востребованных направлений входят Мальдивы и Индонезия. Популярные год назад ОАЭ и Куба в этом году сдали позиции под влиянием событий на Ближнем Востоке и в Карибском регионе.

Он добавил, что популярность азиатских стран, в том числе Японии и Южной Кореи, в этом году выросла благодаря большому количеству рейсов через Китай и привлекательной стоимости авиабилетов. Спросу на выездной туризм также способствует укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам.

«За последние годы отношение туристов к продолжительности перелета изменилось: если раньше время в пути было одним из ключевых факторов при выборе страны, то сегодня его значение снизилось. Дальнемагистральные направления уже не воспринимаются как что-то неудобное», – сказал г-н Арзуманов.

В TEZ Tour возлагают большие надежды на страны Ближнего Востока после снятия ограничений. В первую очередь речь идет о традиционно востребованных ОАЭ, которые выступают еще и крупнейшим авиационным хабом мира. «Через их аэропорты российские туристы получают удобный доступ к десяткам стран Азии, Африки и Индийского океана. Поэтому по мере восстановления рынка и расширения авиаперевозки ожидаем постепенного возвращения Эмиратов в число лидеров российского выездного туризма», – подчеркнул Арзуманов.

По его мнению, перспективы летнего сезона в целом выглядят позитивно. «Спрос на зарубежный отдых остается стабильным, однако структура рынка продолжает меняться: главным фактором роста остается авиаперевозка.

Там, где появляются новые рейсы, расширяется география вылетов и увеличивается количество кресел, спрос растет наиболее активно. Именно поэтому сегодня уверенную динамику демонстрируют Китай, Вьетнам и ряд других стран Азии», – добавил эксперт.

В то же время Антон Лаврухин более сдержанно оценивает перспективы летнего сезона: «Ряд факторов вносит свои коррективы: весенний кризис на Ближнем Востоке, топливные сложности, оказывающие влияние на стоимость перевозки, общая геополитическая нестабильность не способствует уверенным долгосрочным прогнозам.

Наш базовый сценарий – отработать сезон в рамках намеченного в 2025 году: спрос есть, туристы путешествуют, направления перестраиваются под обстоятельства. Скорее, это сезон аккуратной адаптации, чем рекордов».

/TOURBUS.RU