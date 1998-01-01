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25 июня
Владимир Рубцов: «В первую очередь вскоре заработают агентская зона сайта и личные кабинеты агентств»
Генеральный директор Fun&Sun рассказал, как идет восстановление «рухнувшей» компьютерной инфраструктуры туроператора
На сегодняшний день работа сайта туроператора Fun&Sun, о которой мы сообщали в последние дни, не восстановлена. Напомним, что серькзные проблемы с техгической инфраструктурой туроператора начались еще пять дней назад — агентства не могут перевести деньги за туры в онлайн-режиме, распечатать авиабилеты и вацчеры, оформить страховки.
На этом фоне Владимир Рубцов, генеральный директор Fun&Sun, вчера вечером обратился с официальным заявлением, сообщив что интернет-инфраструктурв компании постепенно восстанавливается.
Команда Fun&Sun всё это время выполняла свои обязательства и оставалась на связи, продолжала отправлять туристов на отдых по подтвержденным заявкам и обеспечивать их возвращение домой, помогала решать вопросы, возникавшие у партнёров и клиентов.
Как пишет глава компании, «По отдельным обращениям нам не удалось оказать помощь в том объёме и в те сроки, на которые рассчитывали туристы.
Мы понимаем, сколько тревоги и сложностей это вызвало, и прилагаем все усилия, чтобы по каждому случаю найти возможное решение и оказать доступную поддержку. Приносим искренние извинения каждому, кого затронули такие ситуации, и продолжаем разбирать обращения индивидуально».
«Сейчас мы переходим к следующему этапу — постепенному возобновлению работы ИТ-инфраструктуры, которая была временно недоступна. В первую очередь заработают агентская зона сайта и личные кабинеты агентств.
Мы продолжим держать вас в курсе и публиковать новости в наших официальных каналах», - заключил Владимир Рубцов.
/TOURBUS.RU
Фото: пресс-служба Fun&Sun
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