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Владимир Рубцов: «В первую очередь вскоре заработают агентская зона сайта и личные кабинеты агентств»

Генеральный директор Fun&Sun рассказал, как идет восстановление «рухнувшей» компьютерной инфраструктуры туроператора

На сегодняшний день работа сайта туроператора Fun&Sun, о которой мы сообщали в последние дни, не восстановлена. Напомним, что серькзные проблемы с техгической инфраструктурой туроператора начались еще пять дней назад — агентства не могут перевести деньги за туры в онлайн-режиме, распечатать авиабилеты и вацчеры, оформить страховки.

На этом фоне Владимир Рубцов, генеральный директор Fun&Sun, вчера вечером обратился с официальным заявлением, сообщив что интернет-инфраструктурв компании постепенно восстанавливается.



В начале своего письма глава компании отметил, что хочет «поблагодарить наших агентов и туристов за доверие, поддержку и терпение в эти дни.

Команда Fun&Sun всё это время выполняла свои обязательства и оставалась на связи, продолжала отправлять туристов на отдых по подтвержденным заявкам и обеспечивать их возвращение домой, помогала решать вопросы, возникавшие у партнёров и клиентов.



За последние дни наша компания обслужила более 120 тысяч туристов. Рейсы выполняются в рамках заявленных полётных программ, туристов встречают представители принимающих компаний и размещают в подтверждённых отелях. Сотрудники центрального офиса и региональных представительств сопровождают действующие заявки и обращения агентств».

Как пишет глава компании, «По отдельным обращениям нам не удалось оказать помощь в том объёме и в те сроки, на которые рассчитывали туристы.

Мы понимаем, сколько тревоги и сложностей это вызвало, и прилагаем все усилия, чтобы по каждому случаю найти возможное решение и оказать доступную поддержку. Приносим искренние извинения каждому, кого затронули такие ситуации, и продолжаем разбирать обращения индивидуально».

«Сейчас мы переходим к следующему этапу — постепенному возобновлению работы ИТ-инфраструктуры, которая была временно недоступна. В первую очередь заработают агентская зона сайта и личные кабинеты агентств.

Первыми для бронирования станут доступны туры в Анталью с вылетами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Самары и Новосибирска. Далее ассортимент будет последовательно расширяться. Авиабилеты на наши чартеры уже сейчас доступны в продаже у наших партнеров — ОТА.

Мы продолжим держать вас в курсе и публиковать новости в наших официальных каналах», - заключил Владимир Рубцов.

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба Fun&Sun

