"КоммерсантЪ": Арестован бывший гендиректор «Аэрофлота»

Бывший гендиректор «Аэрофлота» и член правления ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при санации Связь-банка и банка «Глобэкс».

Ранее в рамках расследования этого дела под домашний арест был отправлен член совета директоров АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, - соощает газета «КоммерсантЪ».

По данным издания, 60-летний Михаил Полубояринов был задержан после допроса в следственной части Главного следственного управления Главного управления МВД России по Москве. Туда он был вызван в качестве подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), при санации Связь-банка и банка «Глобэкс». Соответствующее уголовное дело столичная полиция возбудила 27 апреля 2026 года.

Его первым фигурантом уже на следующий день стал член совета директоров АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов. Как и у Михаила Полубояринова, после допроса его статус изменился с подозреваемого на обвиняемого.

Что же касается Михаила Полубояринова, то, по некоторым данным, он отправлен в СИЗО. Однако в судебной базе информация по данному фигуранту отсутствует.

В Тверском суде столицы ни подтверждать, ни опровергать данные об аресте Михаила Полубояринова не стали.

По информации газеты, Полубояринов Михаил Игоревич родился 2 апреля 1966 года в Москве. В 1988 году окончил Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит». Кандидат экономических наук, тема диссертации — «Ценовая адаптация российских компаний в рыночных условиях (на примере рынка легковых автомобилей)».

В 1988-1990 годах работал в центральном аппарате Сберегательного банка СССР. В 1990-1999 годах был главным бухгалтером, финансовым директором в автодилерской компании «Внешнеэкономическое акционерное общество "Автоимпорт"».

В 2000 году назначен главным бухгалтером авиакомпании «Аэрофлот». В 2003-2009 годах был заместителем гендиректора «Аэрофлота» Валерия Окулова

В 2009-м перешел во Внешнеэкономбанк (ныне «ВЭБ.РФ»).

Входил в советы директоров ряда компаний, включая «Аэрофлот», «Русгидро» и «Зарубежнефть».

С марта по ноябрь 2020 года был генеральным директором ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

20 ноября 2020 года был избран генеральным директором — председателем правления «Аэрофлота». Возглавлял совет директоров дочерней авиакомпании «Победа».

23 марта 2022 года покинул пост главы «Аэрофлоте», отставка была утверждена советом директоров 8 апреля. СМИ сообщали о его переходе в «Ростех».

По оценке журнала Forbes, в 2020 году зон анял 52-е место в рейтинге «100 госслужащих с самыми высокими доходами» (285,7 млн руб.).

/TOURBUS.RU

Фото: Владислав Шатило / РБК





