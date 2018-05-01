Глава «Турпомощи»: Получить деньги за отмененные туры на Ближний Восток туристы смогут не раньше ноября

18 туроператоров подали в ассоциацию «Турпомощь» заявления о том, что они готовы возвращать средства за отмененные туры на Ближний Восток из фондов персональной ответственности

Как сообщает сегодня ресурс RTN, 18 туроператоров подали в ассоциацию «Турпомощь» заявления о том, что они готовы возвращать туристам средства за отмененные туры на Ближний Восток из фондов персональной ответственности (ФПО).

До 15 октября компании формируют реестры требований туристов, затем «Турпомощь» их проверит.

С учетом отведенного законом срока на все процедуры получить деньги туристы смогут не раньше ноября, рассказал директор ассоциации Александр Осауленко.

«15 апреля мы завершили прием заявлений от туроператоров. Сейчас они составляют реестры требований туристов, на что по закону отведено шесть месяцев. Это кропотливая работа. Мы должны подключиться к процессу уже осенью, на проверку реестров отведено 60 рабочих дней.

Но и сейчас консультируем операторов, интересуемся, как идет процесс, помогаем им избежать ошибок в составлении документов.

Одновременно идут переговоры с туристами. Убедившись, что деньги они точно получат, многие начинают искать альтернативу отмененному туру – в другую страну или сроки. Поэтому пока до подачи реестров далеко», – рассказал он.

По прогнозу г-на Осауленко, не менее 10 из 18 туроператоров, подавших заявки на возврат средств из ФПО, могут их в итоге отозвать, договорившись с туристами об изменении условий путешествия.

«Более половины туристов, по нашим расчетам, согласятся на альтернативные туры, и туроператорам не потребуется распечатывать свои фонды. Но пока процесс продолжается», – заметил эксперт.

Он подчеркнул, что, хотя возврат расходов идет из накопленных средств туроператоров, технически его совершает «Турпомощь», выплачивая сумму напрямую клиентам на счет, который указан в заявлении.

«Именно поэтому нам дается срок 60 рабочих дней на проверку в реестрах наличия всех подтверждающих документов – копий договора, чеков, паспорта, реквизитов счета. То есть срок старта выплат плавающий и зависит от того, когда и насколько точно туроператор составит реестр», – рассказал г-н Осауленко.

Он напомнил, что туристам также важно подавать точные реквизиты для получения выплат, так как были случаи, когда деньги не доходили до получателей из-за ошибок в номерах карт.

Распоряжение правительства РФ о возможности туроператоров расплатиться с туристами за отмененные поездки на Ближний Восток из средств ФПО было принято 10 марта 2026 года. Это касается оплаченных туров в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль, дата начала которых была запланирована в период с 28 февраля по 31 марта.

«Все отраслевые организации в туризме обратились к регулятору с просьбой, чтобы в перечень туров, расходы по которым можно компенсировать из средств ФПО, вошли также туры с датами вылетов после 1 апреля», – уточнил Александр Осауленко.

/TOURBUS.RU