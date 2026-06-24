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24 июня
Fun&Sun: “Работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются непрерывно”
Сейчас оплата туров через сервисы оплаты и перенос денежных средств на сайте невозможны, турагентам предлагается использовать расчетный счет оператора
На сегодняшний день серьезные проблемы с аварией технической инфраструктуры туроператора Fun&Sun продолжаются.
Сегодня туроператор сообщил, что «В связи с продолжающимся восстановлением систем на данный момент оплата туров через сервисы оплаты и перенос денежных средств на сайте временно невозможны.
Для оперативного проведения оплат просим использовать реквизиты нашего расчётного счёта:
Сокращённое наименование: ООО "ТТ-ТРЭВЕЛ"
Платежи принимаются по курсу на 24.06.2026:
При оформлении платежа обязательно укажите в назначении платежа номер вашего заказа. Это необходимо для корректной идентификации и своевременного зачисления денежных средств.
Просим направлять копии платёжных поручений на электронную почту oplata_fs@rambler.ru только по заявкам с вылетом в ближайшие два дня.
В теме письма, пожалуйста, укажите:
«Благодарим вас за понимание, поддержку и совместную работу. Мы продолжаем делать всё возможное для скорейшего восстановления штатной работы сервисов и будем оперативно информировать вас о дальнейших изменениях.
Работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются непрерывно, и в решение ситуации вовлечены все необходимые команды. Мы внимательно следим за развитием событий.
В соцсетях туроператор также сообщает, что «все коллеги продолжают работу и находятся на связи. Однако, в связи с текущей ситуацией количество обращений значительно увеличилось, кроме того, сотрудники параллельно обзванивают заявки с завтрашними датами вылета.
По этой причине время ответа может быть увеличено, а дозвониться с первой попытки получается не всегда.
Что касается страховых полисов туристов, то «В связи с временными техническими ограничениями Fun&Sun пока не может сформировать и направить части туристов страховые полисы. При этом страховая защита туристов по действующим турам обеспечена.
При наступлении страхового случая необходимо обратиться в круглосуточный сервисный центр страховой компании «Ингосстрах» и сообщить оператору, что вы являетесь туристом Fun&Sun.
Для подтверждения поездки потребуется предъявить один из документов:
— подтверждение бронирования тура;
При обращении также необходимо сообщить фамилию и имя туриста, его местонахождение, контакты для обратной связи и характер необходимой помощи».
/TOIRBUS.RU
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