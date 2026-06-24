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24 июня
Fun&Sun: “Работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются непрерывно”

Сейчас оплата туров через сервисы оплаты и перенос денежных средств на сайте невозможны, турагентам предлагается использовать расчетный счет оператора


 

  

На сегодняшний день серьезные проблемы с аварией технической инфраструктуры туроператора Fun&Sun продолжаются.

Сегодня туроператор сообщил, что «В связи с продолжающимся восстановлением систем на данный момент оплата туров через сервисы оплаты и перенос денежных средств на сайте временно невозможны.

Для оперативного проведения оплат просим использовать реквизиты нашего расчётного счёта:

 

Сокращённое наименование: ООО "ТТ-ТРЭВЕЛ"
Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТ-ТРЭВЕЛ"
Адрес: 125167, РОССИЯ, г. Москва, ул Викторенко, 5, 1
ИНН: 7714775020
КПП: 785150001,771401001
Номер счёта: 40702810101850005654
Валюта: RUR
Банк АО: "АЛЬФА-БАНК"
ИНН банка: 7728168971
БИК: 044525593
Корреспондентский счёт: 30101810200000000593
Адрес банка: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 17, стр. 1

 

❗Платежи принимаются по курсу на 24.06.2026:
USD 79.40
EURO 90.90

 

❗При оформлении платежа обязательно укажите в назначении платежа номер вашего заказа. Это необходимо для корректной идентификации и своевременного зачисления денежных средств.

 

❗Просим направлять копии платёжных поручений на электронную почту oplata_fs@rambler.ru только по заявкам с вылетом в ближайшие два дня.

 

✉В теме письма, пожалуйста, укажите:
— номер бронирования;
— дату вылета».

 

«Благодарим вас за понимание, поддержку и совместную работу. Мы продолжаем делать всё возможное для скорейшего восстановления штатной работы сервисов и будем оперативно информировать вас о дальнейших изменениях.

Работы по восстановлению инфраструктуры продолжаются непрерывно, и в решение ситуации вовлечены все необходимые команды. Мы внимательно следим за развитием событий.
Мы очень надеемся на скорейшее восстановление сервисов и благодарим вас за терпение и понимание», - отметили в компани.

 

В соцсетях туроператор также сообщает, что «все коллеги продолжают работу и находятся на связи. Однако, в связи с текущей ситуацией количество обращений значительно увеличилось, кроме того, сотрудники параллельно обзванивают заявки с завтрашними датами вылета.

По этой причине время ответа может быть увеличено, а дозвониться с первой попытки получается не всегда.
Если не удалось связаться по телефону, рекомендуем также использовать мессенджеры, привязанные к указанным номерам (MAX, WhatsApp, Telegram) — коллеги обрабатывают обращения и по этим каналам”.

 

Что касается страховых полисов туристов, то «В связи с временными техническими ограничениями Fun&Sun пока не может сформировать и направить части туристов страховые полисы. При этом страховая защита туристов по действующим турам обеспечена.

При наступлении страхового случая необходимо обратиться в круглосуточный сервисный центр страховой компании «Ингосстрах» и сообщить оператору, что вы являетесь туристом Fun&Sun.

 

Для подтверждения поездки потребуется предъявить один из документов:

подтверждение бронирования тура;
— ваучер.

При обращении также необходимо сообщить фамилию и имя туриста, его местонахождение, контакты для обратной связи и характер необходимой помощи».

/TOIRBUS.RU


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