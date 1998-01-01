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Создана Ассоциация эногастрономического туризма стран БРИКС

В структуре новой ассоциации будут действовать три отраслевых направления: «Туризм и гостеприимство», «Виноградарство и виноделие», и «Гастрономия»

Как сообщает наш специальный корреспондент, в Москве состоялось подписание пятистороннего меморандума о сотрудничестве, закладывающего основу для создания Ассоциации эногастрономического туризма — первой международной межотраслевой площадки на пространстве БРИКС.

Свое участие в подписании приняли заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Петр Ефремов, заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Елена Батурова и генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая.

По мнению спикеров, создание Ассоциации эногастрономического туризма позволит выйти на качественно новый уровень взаимодействия, повышая туристическую привлекательность входящих в БРИКС стран.

На сегодняшний день полноправными участниками межгосударственного объединения являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, а также присоединившиеся к ним в рамках расширения Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Индонезия.

Главной целью работы нового объединения станет формирование единого делового, торгового и интеллектуального пространства для компаний и организаций, вовлеченных в проекты Ассоциации. Планируется, что в структуре Ассоциации будут действовать три отраслевых направления: «Туризм и гостеприимство», «Виноградарство и виноделие», «Гастрономия», структура каждого из которых может включать различные рабочие группы, комитеты и т. д.

Дмитрий Вахруков отметил, что взаимные туристические потоки между нашими государствами увеличиваются с каждым годом. Люди стремятся больше узнать о культуре, традициях и, в том числе, о гастрономии других стран. Как раз это желание может в полной мере удовлетворить создание Ассоциации, которая станет хорошей площадкой для открытого взаимодоверительного диалога, обмена данными и лучшими практиками развития индустрии туризма и гостеприимства.

Илья Уманский уверен, что эногастрономический туризм сегодня — это одно из самых динамично развивающихся направлений как в России, так и во всем мире. - Он объединяет в себе практики агротуризма и событийную составляющую, а также популяризацию национальных традиций.

«Ассоциация открывает нам окно возможностей по формированию трансграничных маршрутов и, что самое важное, — способствует упрощению логистики турпотоков. Потенциал колоссальный: от международных гастрофестивалей до совместного выхода на рынки под единым брендом БРИКС», - добавил он.

«Для “Абрау-Дюрсо” создание Ассоциации эногастрономического туризма стран БРИКС — это не просто формальный шаг, а стратегическая инициатива, с которой мы выступили, осознавая свою ответственность перед отраслью, - прокомментировала подписание Елена Зарицкая. -

Мы являемся лидерами эногастрономического туризма в России и на собственном опыте понимаем: вино, кухня и гостеприимство — это универсальные языки, стирающие границы. Однако развивать культуру винного туризма по-настоящему глубоко и системно сложно в одиночку, в том числе в рамках одной страны.

Объединив ключевых игроков из стран БРИКС, мы можем синхронизировать стандарты, создавать трансграничные туристические маршруты и вместе решать общие задачи по продвижению эногастротуристических объектов и выходу на новые рынки».

Ключевым инструментом Ассоциации станет единая цифровая платформа. Она позволит членам организации представлять и продвигать товары и услуги под единым брендом БРИКС не только на рынках стран-участниц, но и за их пределами.

В целях продвижения Ассоциации и активного вовлечения зарубежных партнеров во второйполовине 2026 года запланирована масштабная серия бизнес-миссий. Делегации, в состав которых войдут инициаторы проекта, представители федеральных и региональных органов власти, а также профильные бизнес-объединения России, посетят КНР, Индию, Бразилию, ЮАР и ОАЭ.

/TOURBUS.RU

На фото: Участники гастрофестиваля "О да! Еда", С-Петербург

Фото предоставлено организаторами мероприятия

