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24 июня
Вице-премьер Марат Хуснуллин: “Правительством проработаны меры господдержки туротрасли Крыма»
Вчера РСТ обратился к Минэкономразвития с конкретными предложениями по поддержке туриндустрии Крыма в связи с резким сокращением числа бронирований
Правительство РФ совместно с Минобороны реализует меры защиты транспортного сообщения с Крымом, кроме того, проработаны меры господдержки туротрасли полуострова, сообщил во вторник вице-премьер Марат Хуснуллин, которого сегодня цитирует "Интерфакс"
"С учетом текущей ситуации происходит снижение туристической активности на полуострове. Правительством совместно с регионом проработаны меры государственной поддержки предприятий в сфере туризма для сохранения кадров туристической отрасли и обеспечения при необходимости возврата туристам средств по ранее оплаченным бронированиям, включая вопросы, в том числе детского отдыха.
Мы все вопросы эти обсудили, председателю правительства доложил. В ближайшие дни документы соответствующие будут выпущены так, как вы поручали", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Ранее во вторник Российский союз туриндустрии обратился к Минэкономразвития с предложениями по поддержке туриндустрии Крыма в связи с сокращением числа бронирований.
В объединении считают, что резкое падение потребительского спроса, запретительные меры, вызванные соображениями безопасности, транспортные и топливные проблемы в совокупности не позволяют рассчитывать на позитивную ситуацию с туризмом в Крыму.
Как считают в РСТ, среди первоочередных мер, которые могут поддержать отрасль – введение моратория на возбуждение дел о банкротстве, выездные проверки и взыскания, налоговые санкции до 1 января 2028 года.
"Кроме того, по аналогии с поддержкой при пандемии Covid-19, стоит применить программу льготного кредитования предприятий туриндустрии для возвратов авансовых платежей, принятых от потребителей, увеличить размер кредитов как минимум вдвое на период до 2027 года, а также предоставить льготные кредиты предприятиям туриндустрии в размере МРОТ на каждого сотрудника с целью сохранения занятости. Предлагаем также рекомендовать региональным органам власти компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг в размере 50%, но не более 50% от суммы, уплаченной за предыдущий год при наличии подтверждающих документов", - сказано в письме РСТ.
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