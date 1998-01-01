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24 июня
Вице-премьер Марат Хуснуллин: “Правительством проработаны меры господдержки туротрасли Крыма»

Вчера РСТ обратился к Минэкономразвития с конкретными предложениями по поддержке туриндустрии Крыма в связи с резким сокращением числа бронирований


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Правительство РФ совместно с Минобороны реализует меры защиты транспортного сообщения с Крымом, кроме того, проработаны меры господдержки туротрасли полуострова, сообщил во вторник вице-премьер Марат Хуснуллин, которого сегодня цитирует "Интерфакс"

 

"С учетом текущей ситуации происходит снижение туристической активности на полуострове. Правительством совместно с регионом проработаны меры государственной поддержки предприятий в сфере туризма для сохранения кадров туристической отрасли и обеспечения при необходимости возврата туристам средств по ранее оплаченным бронированиям, включая вопросы, в том числе детского отдыха.

Мы все вопросы эти обсудили, председателю правительства доложил. В ближайшие дни документы соответствующие будут выпущены так, как вы поручали", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Г-г Хуснуллин подчеркнул, что совместно с министерством обороны реализуются меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. По его словам, 75% туристов прибывает в Крым автомобильным транспортом, 25% железнодорожным.

 

Ранее во вторник Российский союз туриндустрии обратился к Минэкономразвития с предложениями по поддержке туриндустрии Крыма в связи с сокращением числа бронирований.

В объединении считают, что резкое падение потребительского спроса, запретительные меры, вызванные соображениями безопасности, транспортные и топливные проблемы в совокупности не позволяют рассчитывать на позитивную ситуацию с туризмом в Крыму.

 

Как считают в РСТ, среди первоочередных мер, которые могут поддержать отрасль – введение моратория на возбуждение дел о банкротстве, выездные проверки и взыскания, налоговые санкции до 1 января 2028 года.


Кроме того, в письме предлагается предоставить кредитные каникулы дополнительно на срок до 6 месяцев для субъектов малого и среднего предпринимательства или заемщика – физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также субъектов крупного бизнеса. Также объединение рекомендует предоставить отсрочку уплаты налога на имущество организаций, земельного налога, включая авансовые платежи по этим налогам, страховых взносов, исчисленных за налоговые периоды 2026-2027 годов.

  

"Кроме того, по аналогии с поддержкой при пандемии Covid-19, стоит применить программу льготного кредитования предприятий туриндустрии для возвратов авансовых платежей, принятых от потребителей, увеличить размер кредитов как минимум вдвое на период до 2027 года, а также предоставить льготные кредиты предприятиям туриндустрии в размере МРОТ на каждого сотрудника с целью сохранения занятости. Предлагаем также рекомендовать региональным органам власти компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг в размере 50%, но не более 50% от суммы, уплаченной за предыдущий год при наличии подтверждающих документов", - сказано в письме РСТ.


В качестве мер поддержки организаций детского отдыха и санаторно-курортной сферы РСТ предлагает компенсировать их затраты на подготовку к летней детской оздоровительной кампании 2026 года. Одновременно предложено предоставить им отсрочку уплаты налогов и взносов до 2028 года с возможностью поэтапного погашения для восстановления финансово-экономического положения санаторно-курортной отрасли.


В РСТ полагают, что отрасли помогут также субсидии в размере МРОТ для выплаты заработной платы медицинскому персоналу санаторных комплексов и беспроцентные займы для снижения кредитной нагрузки в связи с исполнением кредитных обязательств на срок до восстановления деловой активности санаторно-курортной деятельности. Региональные и муниципальные органы власти могли бы, как отмечается в письме, предоставить отсрочку или снижение арендной платы для арендаторов государственной и муниципальной собственности до 2027 года.
/TOURBUS.RU

 


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