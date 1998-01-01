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Эксперты: «Внутренний туризм уперся в потолок спроса»

Профессионалы туризма обсудили, что мешает туризму в регионам расти быстрее в рамках стратегической сессии «Поймать туриста: как регионам растить туристический потенциал и искать гостей»

Темпы роста внутреннего туризма замедляются: туристы экономят, отели дорожают, а регионы не всегда знают, как привлечь гостя.

На сессии «Поймать туриста: как регионам растить туристический потенциал и искать гостей» в рамках прошедшего в столице форума «Путешествуй!» представители Минэкономразвития, Cosmos Hotel Group, Яндекс Путешествий, РСТ и регионов обсудили, почему отрасль не может разогнаться до плановых 140 млн поездок и какие меры помогут удержать туриста внутри страны.

Открывая дискуссию, модератор сессии, директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин напомнил, что перед отраслью стоит амбициозная цель — 140 млн поездок к 2030 году, поставленная президентом.

Однако темпы роста замедляются. Туристы внимательно относятся к расходам, а доля туризма в ВВП страны пока выросла лишь до 1%.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков назвал четыре ключевых ограничения. Первое — инфраструктура: регионы не всегда могут быстро предложить альтернативы в случае кризисов, что приводит к риску падения спроса на одном направлении без возможности оперативно перенацелить поток.

Второе — дисбаланс спроса и предложения: при общем объеме инвестиций около триллиона рублей загрузка отелей составляет 70%, а некоторые ресурсы стоят пустыми.

Третье — серый сектор: объем теневого бизнеса в регионах велик, и его нужно научиться считать.

Четвертое — меры поддержки: программа льготного кредитования уже дала результат — 359 проектов, 7 млрд рублей финансирования, более 40 отелей и 19 тыс. рабочих мест.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба обратил внимание на прямую зависимость успеха от вовлеченности региональных властей. «Активное вовлечение губернаторов дает результаты. Нет примеров отсутствия результата там, где губернатор вовлечен в процесс», — заявил он.

По его словам, в некоторых регионах даже нет профильного ведомства по туризму, но те, кто приходит за помощью, получают результат.

Г-н Биба также подчеркнул, что гостиницы становятся драйверами развития территорий: «В принципе, гостиницы, как и большие города, дают потенциал развития региона».

При этом он призвал сосредоточиться на уникальном турпродукте: «Что мы даем, в чем наши преимущества регионов, почему туда ехать, что там делать, что смотреть».

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович поделился опытом региона, который последовательно выстраивает круглогодичную событийную модель. «Сначала нужно привлечь человека к себе, чем даже заманить, и потом уже интересоваться», — пояснил он.

По его словам, на продвижение Нижнего Новгорода как бренда сейчас тратится 22 млн рублей. Один из флагманских фестивалей собирает до 500 тыс. человек, 60% из которых — жители региона, 40% — приезжие.

«События — это повод новизны. Ты должен постоянно придумывать новое, чтобы стимулировать внимание в медийном пространстве», — отметил г-н Беркович.

При этом он подчеркнул, что инфраструктура должна догонять событийную повестку: «Мы осознанно чуть-чуть опережаем инфраструктуру».

Первый заместитель министра экономического развития Республики Алтай Ольга Филипенкова рассказала о комплексном подходе в регионе. Туризм включен как приоритетное направление социально-экономического развития до 2035 года.

За полтора года количество классифицированных объектов размещения в республике выросло со 160 до 1,5 тыс. «Такой резкий скачок способствует тому, что регион стал появляться на агрегаторах и в информационных пространствах», — пояснила она.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил, что отрасль подошла к потолку платежеспособного спроса. «Когда говорим о внутреннем туризме, мы должны понимать, что оценка зависит от двух вещей: уровня благосостояния населения и конкурентоспособности предложений», — пояснил он.

Г-н Уманский обратил внимание на структурный сдвиг: туристы все чаще выбирают альтернативные средства размещения — апартаменты, частные дома — которые значительно дешевле классических гостиниц.

При этом качественный сервис требует серьезных затрат. «Средняя зарплата сотрудника отеля — 150 тыс. рублей. Добавляем инвестиции, строительство, питание. Качественный сервис сложно сделать доступным», — отметил он.

По его словам, отелям остается усложнять предложение и добавлять дополнительные услуги, чтобы оправдывать стоимость.

Директор по развитию «Яндекс.Вертикалей» Александр Зверев привел данные: количество бронирований на это лето растет на 16%. При этом, по его словам, российские туристы очень придирчивы к сервису: «Уровень сервиса для российского пользователя должен быть изначально на очень высокой планке».

Он также сообщил о планах совместно с РСТ запустить образовательные программы для управленцев гостиничного бизнеса. «Работа с управленцами гостиничного бизнеса поможет повысить планку качества и сделает индустрию более успешной и предсказуемой», — заявил г-н Зверев.

Участники дискуссии сошлись на том, что главный показатель успеха — возвращающийся турист и «сарафанное радио». «Сарафанное радио нам дало больше, чем любая другая реклама, чем любое продвижение», — резюмировал один из спикеров.

Внутренний туризм в России столкнулся с системными вызовами: замедление роста, падение покупательской способности, дефицит кадров и серый сектор экономики. Успех регионов напрямую зависит от вовлеченности губернаторов, качества продукта и умения создавать «новые смыслы», а не только инфраструктуру.

Как отметил Илья Уманский, «качественный сервис сложно сделать доступным», и это противоречие станет главным вопросом для отрасли в ближайшие годы.

/TOURBUS.RU