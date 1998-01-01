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23 июня
СБП в Турции: Туристам на курортах стали доступны более трех тысяч точек оплаты
Количество торговых точек в Турции, где принимают оплату рублями через Систему быстрых платежей, продолжает увеличиваться
Количество мест в Турции, где принимают оплату рублями через Систему быстрых платежей (СБП), превысило более 3 тыс., сообщают «Интерфакс» и Ассоциация туроператоров России
"Так, на Эгейском побережье на карте стали доступными почти 200 точек, где можно оплатить товары и услуги по СБП, а на курортах провинции Анталья, включая Аланью, – уже более 1000. В целом, если учитывать не только офлайн-магазины, аптеки, но места бронирования экскурсий, трансферы, билетов и фаст-треков в музеи и достопримечательности, то для оплаты рублями по СБП российским туристам в Турции доступны сейчас более 3000 мест", - говорится в сообщении.
В рублях через СБП в Турции также можно купить экскурсии, оплатить услуги отельных фотографов и SPA, заказать трансферы и фаст-трек", - пояснили в АТОР.
Далее выбирает вариант, в каком из банковских приложений ему удобнее оплатить, перенаправляется в выбранное приложение банка, подтверждает и оплачивает покупку.
/TOURBUS.RU
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