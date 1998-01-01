СБП в Турции: Туристам на курортах стали доступны более трех тысяч точек оплаты

Количество мест в Турции, где принимают оплату рублями через Систему быстрых платежей (СБП), превысило более 3 тыс., сообщают «Интерфакс» и Ассоциация туроператоров России

"Так, на Эгейском побережье на карте стали доступными почти 200 точек, где можно оплатить товары и услуги по СБП, а на курортах провинции Анталья, включая Аланью, – уже более 1000. В целом, если учитывать не только офлайн-магазины, аптеки, но места бронирования экскурсий, трансферы, билетов и фаст-треков в музеи и достопримечательности, то для оплаты рублями по СБП российским туристам в Турции доступны сейчас более 3000 мест", - говорится в сообщении.



Как отметили в ассоциации, найти эти торговые точки можно в "Яндекс.Картах" и в "Навигаторе", когда турист находится в Турции.

"Среди подключенных к СБП торговых точек в Турции - аптеки, маркеты, магазины продуктов, сладостей и сувениров, одежды и текстиля, детских товаров, салоны меха и кожи, салоны оптики, часов, рестораны.

В рублях через СБП в Турции также можно купить экскурсии, оплатить услуги отельных фотографов и SPA, заказать трансферы и фаст-трек", - пояснили в АТОР.



В апреле сообщалось, что в Турции запустили оплату покупок через СБП в приложении российских банков. Для этого продавец вводит на своем устройстве сумму и название товара или услуги в приложении. На экране формируется QR-код. Турист сканирует QR-код смартфоном, переходит по ссылке на оплату СБП, при этом видит сумму в рублях.

Далее выбирает вариант, в каком из банковских приложений ему удобнее оплатить, перенаправляется в выбранное приложение банка, подтверждает и оплачивает покупку.



Списание идет в рублях с любой карты любого российского банка (поддерживаются и "Мир", и карты Visa и Mastercard), в том числе можно выбрать даже кредитный счет или оплату долями (зависит от банка), а продавец получает оплату на свой счет в турецких лирах.

/TOURBUS.RU



