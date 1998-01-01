Новости Автотуризм в России: 87% путешественников выбирают машину, а дорога становится частью отпуска Эксперты обсудили проблемы развития отечественного автомобильного туризма в ходе деловой сессии «Километры впечатлений: как дорожная инфраструктура развивает автотуризм»

Автомобиль стал самым популярным видом транспорта для путешествий по России — 87% туристов использовали его в поездках в 2025 году. При этом 25% бюджета уходит на топливо, а три четверти — на проживание и питание. На сессии «Километры впечатлений: как дорожная инфраструктура развивает автотуризм» в рамках прошедшего в этом месяце Международного туристического форума «Путешествуй!» представители «Туту» , «Авито Путешествий», Автодора, Роскачества и отельного бизнеса обсудили, как меняется портрет автотуриста, что нужно для комфортных семейных поездок и почему детская площадка на трассе — это не развлечение, а элемент безопасности. Согласно исследованию сервиса путешествий Туту, в 2025 году 87% туристов использовали автомобиль в своих поездках — это больше, чем доля авиаперелетов. Директор по развитию партнерской сети «Туту» Эмиль Зиядинов отметил, что 30% всех туристических поездок в России в 2024 году пришлось на автомобильные путешествия. Средняя аренда авто длится 5–6 дней, средний чек — 26 тыс. рублей. Портрет автотуриста, по данным «Туту», это: мужчины и женщины 25–45 лет из крупных городов со средним и выше доходом. Они едут компанией из 3–4 человек, часто с детьми. 63% поездок — семейные. Половина всех автотуристов — жители Московской и Петербургской агломераций, то есть люди с высокими запросами к сервису. Г-н Зиядинов также обратил внимание на структуру расходов: турист тратит 25% бюджета на топливо, а три четверти — на проживание и питание. «Это говорит о том, что автопутешествие должно быть полноценным отдыхом, а не просто способом добраться из точки А в точку Б», — подчеркнул он. Ключевой барьер для автотуристов, по словам г-на Зиядинова, — хаос планирования. «Надо из десятков источников собрать информацию: карты, отзывы, заправки, дороги. Это создает стресс», — пояснил он. « Туту» запустила готовые автомаршруты с таймингом, расстояниями и точками остановок, а также сервис аренды авто, которым уже пользуются 65% клиентов в аэропортах. Управляющий директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин подтвердил тренд: автомобиль — самый популярный вид транспорта в России, его доля стабильно держится на уровне половины всех поездок. Средняя дистанция, которую проезжали респонденты в 2025 году, превысила 1000 км. Треть респондентов готовы ехать на машине больше 2000 км. По данным «Авито Путешествий» (платформа насчитывает более 400 тыс. объектов размещения, 18+ млн пользователей в месяц), южные курортные регионы занимают половину всех автопутешествий. Также люди ездят в крупные туристические города — Москву, Санкт-Петербург, миллионники. При этом автомобильные поездки формируют новый спрос в транзитных городах — там, где путешественники останавливаются на ночлег по пути к основной цели. Эксперт отметил, что большинство путешественников отправляются в путь с семьей. «Машина дает свободу и гибкость: не нужно привязываться к расписанию, можно взять все вещи, заехать в любые места. Сама дорога становится частью приключения», — опсссказал он. Также растет спрос на аренду авто в регионах — люди прилетают на самолете или поезде, берут машину и исследуют новое место. Директор по маркетингу сети отелей «ТриА» Елена Ладышева рассказала, что ее компания за три года выросла до 18 отелей и планирует к концу года открыть 27. еть начиналась как проект придорожной инфраструктуры для автотуристов. «Внимание отельеров сосредоточено либо на загородных отелях, либо на мегаполисах. Транзитные точки незаслуженно забыты», — констатировала г-жа Ладышева. По ее данным, только 5% придорожных отелей — сетевые, остальные — частный сектор с вопросами к качеству и безопасности. При этом 51% автотуристов не имеют четкого плана маршрута на старте. «Автотуристу не нужны бассейны и СПА. Все, что он хочет — выспаться после дороги в тишине, хорошо поесть и чувствовать себя в безопасности, в том числе за свой автомобиль», — пояснила эксперт. Среди ключевых трендов она выделила гибкое планирование при сохранении безопасности, стремление к экономии без потери качества и смещение географии спроса с мегаполисов на малые города и новые регионы — Поволжье, Урал. Заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов Госкомпании «Автодор» Константин Макиев представил данные аналитики компании. Сеть скоростных дорог Автодора насчитывает уже почти 4 тыс. км. По его словам, 76% автотуристов, перемещающихся по трассам компании, состоят в браке, более половины — с детьми до 18 лет. Самые популярные дороги у туристов — М4 «Дон» и М11 «Нева». Трасса М12 «Восток» третий год подряд показывает прирост поездок на 15% и более. После запуска М12 турпоток в Нижегородскую область и Татарстан вырос на 50%. Г-н Макиев отметил, что на сети Автодора уже запущено 58 многофункциональных зон сервиса с обязательными детскими площадками, комнатами матери и ребенка, душевыми и прачечными. Совместно с Минтрансом компания второй год подряд предоставляет 15% скидку на проезд по платным трассам для поездок к местам отдыха и обратно. «Мы в проекте закладываем базовые фермы для вышек связи, чтобы на дорогах была стабильная сотовая связь. Это уже не опция, а минимально допустимый сервис», — подчеркнул г-н Макиев. Заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева обратила внимание на региональный разрыв в качестве дорог и придорожной инфраструктуры. Она призвала выводить объекты придорожного сервиса из «информационной тени» — добавлять коричневые указатели на трассах, чтобы туристы знали о достопримечательностях. Г-жа Михалева также напомнила, что с 1 сентября 2026 года вводятся обязательные требования по доступной среде для объектов размещения. При этом инклюзия, по ее словам, касается не только людей с инвалидностью, но и пожилых туристов, мам с колясками. Кроме того, она отметила важность pet-friendly стандартов: «Семьи с домашними питомцами воспринимают их как членов семьи и не готовы оставлять дома». Руководитель отдела проектирования компании «Лебер» Евгений Серов предложил рассматривать детские площадки не как элемент благоустройства, а как полноценный объект туристической инфраструктуры. По его словам, короткая остановка на 10–20 минут снижает напряжение водителя и дает ребенку физическую разрядку. «Детская активность равна дополнительному времени пребывания, а дополнительное время — дополнительной выручке для кафе, магазинов и отелей», — пояснил г-н Серов. Он призвал формировать вдоль ключевых туристических маршрутов сеть семейных остановок, где детская площадка является обязательным элементом. Автотуризм в России превращается из способа экономии в самостоятельный вид отдыха. 87% туристов используют автомобиль, каждый третий — в семейном формате. Спрос смещается в сторону готовых маршрутов, комфортных транзитных остановок, детских площадок и предсказуемого сервиса. Сетевые игроки и государственные компании уже адаптируют инфраструктуру, но рынок остается фрагментированным: только 5% придорожных отелей — сетевые, а качество дорог и сервиса сильно различается по регионам. Как заключил президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев, ключевая задача — создать условия, чтобы автотурист чувствовал себя в России так же предсказуемо и безопасно, как за рубежом. /TOURBUS.RU фото: Росконгресс

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