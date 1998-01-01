«Крылья Золотого кольца» ждут новых туристов

В столице прошла презентация туристических возможностей города Чкаловска и села Пурех, расположенных на севере Нижегородской области

В 2027 году, к своему 60-летию, «Золотое кольцо» России расширится за счет включения в него 49 населенных пунктов во Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Ярославской, Нижегородской и Тверской областях.

Так, в начале 2026 года, в обновленный маршрут уже вошли город Чкаловск и село Пурех, что стало большим значимым событием для всего севера Нижегородской области, - сообщает наш специальный корреспондент.

На днях на площадке Русского географического общества в Москве состоялась презентация Чкаловска, на которой туроператорам и туристической прессе представили туристический потенциал города: новые туристические маршруты и программы, связанные с именем Валерия Чкалова, историей полярной авиации, экранопланами Ростислава Алексеева, народными промыслами и культурным наследием Пуреха.

Для небольшого городка придумали даже соответствующий слоган – «Крылья Золотого Кольца». А еще Чкаловск часто называют «городом Крылатой мечты», которую в свое время осуществил самый знаменитый советский летчик, уроженец этих мест - Валерий Чкалов, в честь которого и назван город.

Зам главы администрации города Анна Крестьянинова отмечает: «Чкаловск - место особенное, притягательное. Кто хоть раз побывал – обязательно вернется!»

Основанный в 1152 году как деревня Василева Слобода, в 1937 –м он был переименован в поселок Чкаловск. Сегодня в музее В.П. Чкалова посетители могут увидеть подлинные вещи великого лётчика, погрузиться в атмосферу тех лет и даже сфотографироваться в ангаре у знаменитого самолета АНТ-25, на котором экипаж советских летчиков во главе с Чкаловым совершил свой исторический 60- часовой перелет через Северный полюс в Америку. В музее предлагается интерактивная экскурсия «Держи штурвал», включающая посещение Музея полярной авиации и Центра «Вираж», в котором можно ощутить себя летчиком-испытателем за штурвалом современного самолета.

Отдельного интереса заслуживает село Пурех, считающееся малой родиной - вотчиной самого князя Дмитрия Пожарского. Одна из главных достопримечательностей села - сказочные терема, - разнообразные дома с резным декором на Луговой улице. А еще славится село звонкими пуреховскими колокольчиками, которые сельские мастера начали отливать здесь в XIX веке.

По сообщению спикеров, интерес к городу и селу, особенно в рамках присвоения нового почетного статуса, - растет. Например, в прошлом году Чкаловск посетили почти 193 тыс. туристов. И это при том, что все население города не превышает 11 тыс. жителей. В последнее время местной администрацией проделана большая работа по развитию туристического потенциала: разработаны новые туристические программы, открыты новые средства размещения.

Так, гордостью Чкаловска является многофункциональная гостиница «Авиатор», гдде из 50-ти номеров 16 – тематические, посвященные исследователям - летчикам-полярникам и морякам-подводникам.

На базе гостиницы создан дискуссионный клуб, в рамках которого у всех жителей и гостей города есть уникальная возможность встретиться и поговорить с известными людьми, например, с часто бывающим в этих краях, легендарным путешественником Федором Конюховым (чей именной номер тоже есть в гостинице)

Разнообразна и событийно-фестивальная программа региона: уже 27 июня здесь откроется фестиваль «На волне», 1 августа пройдёт Всероссийский мотокросс памяти В. Чкалова, а 8 августа состоится фестиваль скоростей «Русские крылья».

/TOURBUS.RU

Фото: «ТБ»



