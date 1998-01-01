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“Техническая аномалия” в работе сервисов Fun&Sun пока что не ликвидирована

Несмотря на неработающие сайт и систему бронирования, туроператор продолжает активно отправлять туристов на отдых

Как мы сообщали ранее, 19 июня, по сообщению компании Fun&Sun, «произошла техническая аномалия, которая затронула работоспособность некоторых ИТ-сервисов Fun&Sun. В этой связи временно недоступны часть онлайн-сервисов туроператора. Сейчас ИТ-специалисты компании занимаются устранением неполадок согласно установленному регламенту”

Несмотря на это, компания продолжает отправлять туристов на отдых.

Как сообщили сегодня в пресс-службе туроператора,

• За последние четыре дня компания обслужила более 90 тысяч туристов.

• 23 июня Fun&Sun обслужит около 20 тысяч человек.

• Вылеты запланированы более чем из 20 городов России

Поездки проходят по привычному сценарию: рейсы выполняются, туристов встречают в аэропортах представители принимающих компаний и размещают в подтвержденных отелях. Все действующие заявки сохраняются, команды Fun&Sun в России и странах отдыха сопровождают туристов в поездках и отрабатывают обращения клиентов и агентств.

При этом некоторые документы могут формироваться с задержкой.

Как напоминают в компании,

- Если агент пока не может выдать туристу ваучер, для поездки достаточно распечатанного подтверждения бронирования. В нем должны быть указаны данные туристов, параметры тура и подтверждённое размещение.

- Страховая защита по действующим турам обеспечена, даже если страховой полис временно не удалось сформировать и направить туристу. При наступлении страхового случая необходимо обратиться в круглосуточный сервисный центр страховой компании «Ингосстрах», сообщить, что вы являетесь туристом Fun&Sun и предъявить подтверждение бронирования или ваучер.

"По вопросам, возникающим во время поездки, туристам следует оставаться на связи со своим турагентом, гидом или представителями принимающей компании.

Обновленная информация публикуется в официальных каналах Fun&Sun”. - добавили в компании.

Как сообщает ресурс Profi.Travel, сами туристы в соцсетях подтверждают: все улетают на отдых, несмотря на отсутствие документов — посадочных талонов и ваучеров.

«У людей не было вообще никаких документов, все улетели. У нас рейс из Домодедово был по квитанции маршрутной в 1:10 вторника, 23 июня. Перенесли на 3:30. Туроператор связался с агентом, предупредил о замене. Мы были уже в Домодедово, агент нам сообщил, что данные все переданы. Мы благополучно зарегистрировались», — пишет туристка Ольга в соцсети «ВКонтакте».

Своим опытом делится и туристка по имени Алсу: «Без документов улетели вчера, час задержка была — из-за ракетной опасности закрывали небо. Долетели, «ФанСан» встретил, автобусы всех ждали, довезли, заселили с загранпаспортами, ничего никто не просил. Авиалинии — «Корендон», сегодня встреча с гидом была».

/TOURBUS.RU