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23 июня
Туроператор «АРТ-ТУР» подвел итоги 17-й акции «Золотая лихорадка»
В этом году лучших агентов ждет уникальное путешествие в Индию с проживанием в легендарных отелях
Когда хочется тепла и вдохновения, на помощь приходит Summer Opening Party от «АРТ-ТУР».
Это не просто ежегодная традиция, а настоящий праздник для тех, кто влюблен в путешествия. Несмотря на пасмурную погоду за окном, внутри всегда царит летняя атмосфера и драйв.
17 июня в легендарном отеле «Метрополь» в самом сердце Москвы состоялось одно из самых ожидаемых событий туристического бизнеса — торжественное подведение итогов 17-й акции «Золотая лихорадка» и зажигательная Summer Opening Party.
Интрига сохранялась до самого финала вечера: куда же отправятся ТОП-20 агентов, показавших лучшие результаты по итогам акции?
На мероприятии собрались более 200 гостей — руководители ведущих турагентств Москвы и регионов, иностранные партнеры, представители отелей, авиакомпаний и туристической прессы.
Одним из самых волнующмх моментов вечера стала церемония награждения.
ТОП-50 агентов были отмечены ценными подарками и наградами: ваучерами на проживание, авиабилетами, сертификатами на рекламные туры, дипломами и благодарностями от «АРТ-ТУР» и партнеров.
Отдельного внимания удостоилась сеть ТБГ и ГТ, получившая диплом «За самый высокий показатель в сезоне 2025–2026» и специальные призы от партнеров.
Главной интригой вечера стало объявление направления Директорского тура для ТОП-20 победителей.
В этом году лучших агентов ждет уникальное путешествие в Индию с проживанием в легендарных отелях Amanbagh 5deluxe, The Oberoi Amarvilas 5, The Oberoi Rajvilas и The Oberoi New Delhi 5*.
Музыкальным подарком вечера стало выступление группы «А-Студио», которая подарила гостям настоящий праздник и незабываемую атмосферу.