Российские туристы смогут проверять свои туры через сервис госуслуг

Данные о турах из системы "Электронная путевка" уже этой осенью планируется привязать к Единому порталу государственных услуг

Минэкономразвития РФ планирует привязать данные о турах из системы "Электронная путевка" к сервису госуслуг, это позволит туристам оперативно получать информацию о планируемой поездке, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Минэкономразвития России подготовило проект изменений в правила функционирования государственной информационной системы "Электронная путевка". Документ предусматривает интеграцию системы с Единым порталом государственных услуг (ЕПГУ), что позволит туристам получать сведения о своих поездках напрямую через привычный цифровой сервис", - говорится в сообщении.



Согласно проекту постановления, в правила работы системы вводится новая статья 20.1, которая закрепляет юридическую и техническую связь между ГИС "Электронная путевка" и инфраструктурой сервиса госуслуг.

Механизм может заработать в тестовом или полноценном режиме уже осенью 2026 года. Сейчас документ проходит межведомственное согласование.



"Главное изменение для туристов – сведения будут отображаться в привычном личном кабинете на госуслугах. После оформления тура путешественник сможет получить уведомление о том, что путевка действительно сформирована и зарегистрирована в системе.

Это станет дополнительным подтверждением того, что поездка забронирована официально", - пояснили в ассоциации.



Кроме того, туристы смогут получать уведомление в случае каких-либо изменений параметров поездки после заключения договора с туркомпанией – даты, время вылета или объект размещения, – информация должна появиться в личном кабинете туриста.



Интеграция "Электронной путевки" предусматривает и адресное информирование туристов в чрезвычайных ситуациях. Например, если в стране пребывания произойдет природная катастрофа, чрезвычайное происшествие, военный конфликт или резкое ухудшение обстановки.



Использование нового сервиса не станет обязательным для туриста. Проект предусматривает возможность отказаться от получения таких уведомлений через личный кабинет пользователя.

По мнению АТОР, новая интеграция не приведет к появлению дополнительной отчетности или новых обязанностей для турбизнеса.

"Это продолжение общего курса государства на создание единой цифровой среды. Дополнительно передавать сведения на госуслуги туроператорам не придется. Информация будет автоматически поступать из системы "Электронная путевка", куда компании уже сейчас обязаны загружать данные в соответствии с законодательством", – пояснили в ассоциации.



Между тем, работа новой схемы будет зависеть от внимательности турагентов и менеджеров, которые будут вносить данные туриста при оформлении путевки.

"Если будет допущена ошибка в ФИО, паспортных данных или СНИЛС клиента, то система сервиса госуслуг не сможет идентифицировать человека, и уведомление не уйдет, либо у туриста отобразятся некорректные параметры тура", – предупредили в АТОР.

/TOURBUS.RU