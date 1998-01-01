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22 июня
В системе бронирования Fun&Sun — серьезный сбой

Сайт компании в настоящее время недоступен, также не работают личные кабиненты турагентов-партнеров


 

Туроператор Fun&Sun работает над устранением неполадок в системе бронирования, и продолжает выполнять обязательства перед туристами по действующим заявкам, обслужив за три дня 70 тыс. человек, сообщили в пресс-службе компании.

"С 19 июня, с начала технического сбоя, было обслужено более 70 тыс. туристов. Мы выполняем обязательства по действующим заявкам и сопровождаем туристов на всех этапах путешествия", - рассказали в пресс-службе туроператора.

Как отметили в Fun&Sun, туристы вылетают на отдых, их встречают в аэропортах представители принимающих компаний и размещают в подтвержденных отелях. Страховая защита по действующим турам обеспечена.

Как уточнили в компании, технические ограничения временно затрудняют формирование и печать ваучеров, так как не работают личные кабиненты турагентов-партнеров.
"Это не влияет на предоставление подтвержденных услуг: информация по заявкам передается авиакомпаниям, принимающим компаниям, отелям и страховой компании в соответствии с согласованным порядком", - подчеркнули в пресс-службе.
"Специалисты продолжают устранять последствия сбоя в работе ИТ-инфраструктуры", - сообщили также в компании.

 

Как сообщается сегодня на сайте компании, «Мы обновляем сайт, чтобы ваш поиск тура стал ещё удобнее. Это займёт немного времени — загляните чуть позже».

/TOURBUS.RU


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