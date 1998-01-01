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22 июня
В системе бронирования Fun&Sun — серьезный сбой
Сайт компании в настоящее время недоступен, также не работают личные кабиненты турагентов-партнеров
Туроператор Fun&Sun работает над устранением неполадок в системе бронирования, и продолжает выполнять обязательства перед туристами по действующим заявкам, обслужив за три дня 70 тыс. человек, сообщили в пресс-службе компании.
"С 19 июня, с начала технического сбоя, было обслужено более 70 тыс. туристов. Мы выполняем обязательства по действующим заявкам и сопровождаем туристов на всех этапах путешествия", - рассказали в пресс-службе туроператора.
Как сообщается сегодня на сайте компании, «Мы обновляем сайт, чтобы ваш поиск тура стал ещё удобнее. Это займёт немного времени — загляните чуть позже».
/TOURBUS.RU
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