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22 июня
SuperJob: Каждый третий россиянин хочет этим летом отдыхать за границей
Опрос о летних планах был проведен среди трех тыс. респондентов в 549 населенных пунктах РФ
Отдых в России как лучший вариант отпуска рассматривают 40% россиян, а отдохнуть за границей хочет каждый третий, свидетельствуют данные опроса портала SuperJob.ru.
Мужчины чаще женщин отдают предпочтение внутреннему туризму - 43% и 37% респондентов соответственно, показывают результаты исследования.
Провести отпуск за границей считает для себя идеальным вариантом почти каждый третий (31%), среди сограждан до 34 лет эта доля составляет 34%.
Среди важных критериев, вошедших во вторую пятерку – отсутствие виз (42%), гибкие условия отмены (33%), продолжительность перелета (31%), экскурсионные возможности направления (27%), отзывы других туристов (26%).
Директор по маркетингу и электронной коммерции компании Екатерина Воронина заметила, что и здесь пожелания туристов и турагентов не везде совпадают: "Мы видим очень большую разницу в уровне восприятия клиентами и турагентами фактора хорошего сервиса. Если для клиентов сервис — это один из главных критериев, который важен для 52%, то турагенты не считают, что сервис так уж важен для клиента, его упомянули лишь 19% респондентов.
По нашему опыту клиенты нового поколения очень требовательны. Поэтому мы советуем турагентам предлагать туристам больше альтернативных направлений и учитывать их запросы по уровню сервиса".
/TOURВUS
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