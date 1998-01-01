SuperJob: Каждый третий россиянин хочет этим летом отдыхать за границей

Отдых в России как лучший вариант отпуска рассматривают 40% россиян, а отдохнуть за границей хочет каждый третий, свидетельствуют данные опроса портала SuperJob.ru.

Мужчины чаще женщин отдают предпочтение внутреннему туризму - 43% и 37% респондентов соответственно, показывают результаты исследования.

Согласно опросу, среди возрастных категорий чаще всех отдых в России считают для себя идеальным россияне от 45 лет (42%).



Среди наиболее популярных направлений по России для отдыха - Сочи, Адлер, Крым, Санкт-Петербург, Алтай, отмечается в комментариях к исследованию.





Провести отпуск за границей считает для себя идеальным вариантом почти каждый третий (31%), среди сограждан до 34 лет эта доля составляет 34%.

Среди наиболее популярных заграничных направлений идеального отпуска россияне называют Турцию, Италию и Таиланд.



По данным исследования, оставшиеся 29% респондентов затрудняются определиться с тем, где именно идеально для себя проводить отпуск - в России или за границей.



Опрос был проведен с 27 мая по 16 июня среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 549 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.



Ранее туроператор Fun&Sun провел опрос туристов, которых спросили, по каким критериям они выбирают направления отдыха. Больше всего, 72%, назвали стоимость туров. На втором месте - безопасность в стране (64%). На третьем – наличие удобных прямых рейсов (52%). На четвертом – качество отелей и уровень сервиса (52%). На пятом – стабильность авиасообщения (47%).

Среди важных критериев, вошедших во вторую пятерку – отсутствие виз (42%), гибкие условия отмены (33%), продолжительность перелета (31%), экскурсионные возможности направления (27%), отзывы других туристов (26%).

Директор по маркетингу и электронной коммерции компании Екатерина Воронина заметила, что и здесь пожелания туристов и турагентов не везде совпадают: "Мы видим очень большую разницу в уровне восприятия клиентами и турагентами фактора хорошего сервиса. Если для клиентов сервис — это один из главных критериев, который важен для 52%, то турагенты не считают, что сервис так уж важен для клиента, его упомянули лишь 19% респондентов.

По нашему опыту клиенты нового поколения очень требовательны. Поэтому мы советуем турагентам предлагать туристам больше альтернативных направлений и учитывать их запросы по уровню сервиса".

/TOURВUS