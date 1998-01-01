Илья Уманский: «Туротрасли Крыма нужна срочная помощь»

На фоне практического срыва сезона на полуострове, глава РСТ обратилcя к руководителям Крыма, Севастополя и Минэкономразвития РФ

Срыв летнего туристического сезона в Крыму приведет к значительным убыткам для туротрасли, которая является одной из ключевых для экономики Крыма, поэтому ей необходимы меры поддержки, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский

"За последние недели произошло несколько событий, напрямую повлиявших на потребительское поведение. Изменения в транспортном сообщении с полуостровом, ограничения, связанные с обеспечением региона топливом, а также общий информационный фон привели к резкому снижению спроса на семейный отдых в Крыму", - цитирует его сегодня пресс-служба РСТ.



Все это, по данным платформы для отельеров TravelLine, ранее уже привело к снижению объема бронирований объектов размещения в Крыму на 58% относительно аналогичного периода прошлого года.



Как напомнил Г-н Уманский, решение о приостановке до 1 сентября приема детей в лагеря затрагивает уже другой сегмент рынка – детский организованный отдых, который ежегодно обеспечивает региону значительный туристический поток в летние месяцы.

"Для туристической отрасли региона это означает потерю значительной части высокого сезона. Основная выручка гостиниц, санаториев, гостевых домов, детских лагерей и многих других предприятий формируется именно летом. Выпадающие доходы такого масштаба практически невозможно компенсировать в течение года.

С учетом текущей ситуации вероятность быстрого восстановления спроса остается минимальной. Поэтому есть основания говорить о том, что туристический сезон 2026 года в Крыму, по сути, уже сорван", - подчеркнул президент РСТ.



По его словам, ситуация требует принятия решений сразу по нескольким направлениям, включая перераспределение туристического потока на другие регионы.

"Отдельного внимания требует поддержка туристической отрасли Крыма. Уже сейчас целесообразно рассматривать отсрочки по налогам, в первую очередь имущественным, а также механизмы предоставления беспроцентных займов для возврата средств по отмененным бронированиям, так как полученные предоплаты уже были направлены на подготовку и обеспечение сезона", - считает г-н Уманский.





Глава также напомнил, что туризм является одной из ключевых отраслей экономики Крыма, поэтому сохранение предприятий, рабочих мест и туристической инфраструктуры становится важнейшей задачей.

"При этом решения необходимо принимать уже сейчас. Привычный подход «давайте подождем и посмотрим, как будут развиваться события» в данной ситуации очевидно не подходит. К моменту, когда последствия станут окончательно очевидны для всех, значительная часть необходимых мер поддержки уже может оказаться запоздалой", - подытожил президент РСТ.

РСТ в ближайшее время направит свои предложения по поддержке туристической отрасли Крыма и Севастополя главам регионов и в Министерство экономического развития Российской Федерации, подчеркнул такжеИлья Уманский.



Напомним, что глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в воскресенье, что в республике полностью приостановлена продажа топлива на АЗС, как за наличные и по безналичному расчету, так и по талонам.

Топливо, по его словам, будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Крыма.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»