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22 июня
Илья Уманский: «Туротрасли Крыма нужна срочная помощь»
На фоне практического срыва сезона на полуострове, глава РСТ обратилcя к руководителям Крыма, Севастополя и Минэкономразвития РФ
Срыв летнего туристического сезона в Крыму приведет к значительным убыткам для туротрасли, которая является одной из ключевых для экономики Крыма, поэтому ей необходимы меры поддержки, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский
"За последние недели произошло несколько событий, напрямую повлиявших на потребительское поведение. Изменения в транспортном сообщении с полуостровом, ограничения, связанные с обеспечением региона топливом, а также общий информационный фон привели к резкому снижению спроса на семейный отдых в Крыму", - цитирует его сегодня пресс-служба РСТ.
С учетом текущей ситуации вероятность быстрого восстановления спроса остается минимальной. Поэтому есть основания говорить о том, что туристический сезон 2026 года в Крыму, по сути, уже сорван", - подчеркнул президент РСТ.
Глава также напомнил, что туризм является одной из ключевых отраслей экономики Крыма, поэтому сохранение предприятий, рабочих мест и туристической инфраструктуры становится важнейшей задачей.
РСТ в ближайшее время направит свои предложения по поддержке туристической отрасли Крыма и Севастополя главам регионов и в Министерство экономического развития Российской Федерации, подчеркнул такжеИлья Уманский.
Топливо, по его словам, будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Крыма.
Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»
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