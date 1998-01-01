Дмитрий Арутюнов: «Мы давно ждем прямого рейса на Занзибар»

Туроператоры обсуждают востребованность нового рейса Air Tanzania из Москвы на Занзибар и в Дар-эс-Салам, стартующего 2 июля

Запуск со 2 июля новых рейсов Air Tanzania на Занзибар и в Дар-эс-Салам стал долгожданной новостью для российского рынка: прямой перевозки на остров не было с 2021 года, когда действовали чартерные программы крупных туроператоров. Туроператоры отмечают рост спроса на направлении, но блоки мест у национального перевозчика Танзании брать не спешат, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Конечно же,, направление было популярнейшим после ковида и открылось одним из первых вместе с Турцией. Правда, рейс не совсем прямой, так как обратно летит из Дар-эс-Салама, что немножко удлиняет маршрут, и без того длинный за счет облета Ирана.

Но продается направление очень неплохо, каждый год увеличиваем продажи, прежде всего, за счет комбинированных программ», – сообщил генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.

Он подчеркнул, что туристы чаще комбинируют Танзанию с Кенией, чтобы попасть на сафари в национальные парки Серенгети и Масаи-Мара. Потом, как правило, отправляются на Занзибар.

«Но немало желающих и просто провести время на пляжах острова. Прямые билеты туда и обратно будут стоить в районе 70 тыс. рублей, альтернативные варианты со стыковкой дороже – 90-100 тыс. Средний чек составляет порядка 250-300 тыс. рублей на человека на 10 дней, включая пляжный отдых и сафари.

Африка становится популярнее – людям интересны сафари, меньше стало переживаний по поводу прививок, инфекций и т.д.», – отметил эксперт.

В компания ITM group также приветствуют запуск прямого авиасообщения между Россией и Танзанией, это позволит сделать отдых в стране более доступным и комфортным.

«С другой стороны, прежде чем принимать решение о покупке блоков мест на рейсах перевозчика, мы намерены детально оценить ряд ключевых факторов.

В первую очередь нас интересуют соблюдение расписания, стабильность перевозки. Подождем и обратную связь от первых туристов об уровне сервиса и организации перелета», – заметил руководитель PR-отдела Андрей Подколзин.

Сейчас приоритетным партнером ITM group по Восточной Африке, включая Танзанию, остается авиакомпания Ethiopian Airlines, на рейсах которой туроператор использует блочные места уже длительное время, а также ближневосточные перевозчики.

«Обратный маршрут предполагает вылет из Дар-эс-Салама, однако трехчасовой стыковки не хватит для знакомства с городом, для этого понадобится стоповер. Дар-эс-Салам – динамичный экономический центр и порт, здесь нет необходимости проводить неделю, одного-двух дней вполне достаточно, чтобы составить о нем полное впечатление», – говорит он.

ITM group фиксирует устойчивый спрос на Танзанию: за два года спрос на сафари-туры вырос более чем на 60%, на пляжный Занзибар – почти на 30%, интерес к направлению распределяется равномерно в течение всего года. Лидером продаж остаются комбинированные туры, совмещающие сафари на материке с пляжным отдыхом на Занзибаре, спрос на них за год вырос на 20%.

Заметен тренд на увеличение семейного туризма, в этой связи компания запустила ряд групповых туров, интересных семьям с детьми.

«На Занзибаре обычно запрашивают отели 4-5* в курортных зонах Нунгви и Кендва на севере острова. Стандартная продолжительность тура составляет 9-10 ночей, но нередки заказы и на трехнедельный отдых», – уточнил Андрей Подколзин.

Компания «Пакс» также сформировала свою полетную программу на Занзибар на базе перевозки Air Tanzania в свободной продаже. Сейчас обсуждает возможность взять блоки мест. «Спрос туристов с появлением туров на этой перевозке сразу начал подрастать», – сказала заместитель генерального директора Любовь Чучмаева.

Ранее представитель Управления по туризму Танзании Мафуру Эфраим Балози сообщил, что первые прямые рейсы в Танзанию загружены на 100%.

Власти страны, по его словам, рассчитывают в ближайший год повторить результат 2021 года, когда было принято 77 тыс. российских туристов.

/TOURBUS.RU