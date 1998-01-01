В Крыму прекращена работа детских лагерей отдыха

По информации СМИ, с 11:00 22 июня до 1 сентября 2026 года в Республике Крым введена приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и организованных детских групп в организациях отдыха и оздоровления.



Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, ограничение также распространяется на иные средства размещения, принимающие детей для участия в туристических, образовательных, спортивных и других мероприятиях.

Соответствующее решение действует на всей территории Республики Крым до 1 сентября 2026 года.

Туроператоры в связи с приостановкой приема и размещения детей в Крыму находятся на связи с родителями и прорабатывают альтернативные варианты отдыха, включая лагеря Анапы, сообщает Российский союз туриндустрии. "В настоящее время туроператоры находятся на связи с родителями и оперативно прорабатывают альтернативные варианты отдыха для детей, которые должны были отправиться на полуостров. В первую очередь предлагается перенос программ на другие направления.

В частности, рассматривается возможность заезда в детские лагеря Анапы и других регионов без потери уже приобретенных железнодорожных билетов", - говорится в сообщении.



Как отметили в РСТ, по каждому случаю работа ведется индивидуально с учетом пожеланий родителей и имеющихся возможностей по размещению.

В РСТ затруднились назвать точное количество детей, которых затронут введенные ограничения, пока оценить сложно. Однако в последние годы объем организованных детских поездок в Крым был существенно ниже прежних показателей, поэтому речь не идет о массовом количестве туристов



"С утра туроператоры и организаторы детского отдыха получают обращения от родителей, которым предлагаются варианты переноса сроков поездки либо замены лагеря.

На данный момент ситуация остается контролируемой, все участники рынка работают в штатном режиме и находятся в постоянном контакте с семьями", - сообщила руководитель комитета РСТ по детскому отдыху Татьяна Иванова.

В то же время глава Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что ограничения касаются лагерей на территории Республики Крым. "Плановые заезды в лагеря, расположенные непосредственно на территории Севастополя — «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» — состоятся 24 и 25 июня. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы отдых ребят в этих учреждениях состоялся (в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергией), - написал он сегодня в своем Телеграм-канале.





В Крыму также полностью приостановлена продажа топлива на АЗС, как за наличные и по безналичному расчету, так и по талонам, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.

"21 июня с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц", - написал он в соцсетях.

Как отметил г-н Аксенов, топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.





Ранее представители туриндустрии сообщали, что более 80% турпотока в Крым – автотуристы.

Логистика путешествий в республику осложняется не только от проблем с бензином, но и от задержек поездов из-за временных закрытий Крымского моста, - отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU



