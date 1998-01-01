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22 июня
В Крыму прекращена работа детских лагерей отдыха
Также на полуострове приостановлена продажа бензина
По информации СМИ, с 11:00 22 июня до 1 сентября 2026 года в Республике Крым введена приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и организованных детских групп в организациях отдыха и оздоровления.
Туроператоры в связи с приостановкой приема и размещения детей в Крыму находятся на связи с родителями и прорабатывают альтернативные варианты отдыха, включая лагеря Анапы, сообщает Российский союз туриндустрии. "В настоящее время туроператоры находятся на связи с родителями и оперативно прорабатывают альтернативные варианты отдыха для детей, которые должны были отправиться на полуостров. В первую очередь предлагается перенос программ на другие направления.
В частности, рассматривается возможность заезда в детские лагеря Анапы и других регионов без потери уже приобретенных железнодорожных билетов", - говорится в сообщении.
На данный момент ситуация остается контролируемой, все участники рынка работают в штатном режиме и находятся в постоянном контакте с семьями", - сообщила руководитель комитета РСТ по детскому отдыху Татьяна Иванова.
В то же время глава Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что ограничения касаются лагерей на территории Республики Крым. "Плановые заезды в лагеря, расположенные непосредственно на территории Севастополя — «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» — состоятся 24 и 25 июня. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы отдых ребят в этих учреждениях состоялся (в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергией), - написал он сегодня в своем Телеграм-канале.
В Крыму также полностью приостановлена продажа топлива на АЗС, как за наличные и по безналичному расчету, так и по талонам, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.
Ранее представители туриндустрии сообщали, что более 80% турпотока в Крым – автотуристы.
/TOURBUS.RU
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