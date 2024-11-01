Туроператоры начали активно предлагать туры в ОАЭ по очень привлекательным ценам

В пятницу МИД РФ и Минэкономразвития отменили рекомендацию о нежелательности поездок и разрешили продажу пакетных туров в страны Персидского залива

Минэкономразвития РФ отменило рекомендацию о нежелательности поездок российских туристов в шесть стран Ближнего Востока и организации пакетных туров на этих направлениях.

"Министерство экономического развития Российской Федерации на основании заявления МИД России от 19 июня 2026 года информирует об отмене ранее озвученных рекомендаций российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки, стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) в связи с изменением обстановки в регионе", - говорится в сообщении.

Министерство при этом обращает внимание россиян, что "Российским туроператорам и турагентам при реализации туристских продуктов в арабские страны Персидского залива рекомендуется в обязательном порядке информировать туристов о текущей ситуации в стране временного пребывания, а также обеспечивать соблюдение требований ст. 10 Федерального закона № 132-ФЗ в части предоставления туристам полной и достоверной информации о стране временного пребывания"

«Мне хочется поздравить с этим решением всю туриндустрию России. У нас вызывала обеспокоенность ситуация, когда авиасообщение с этими странами восстановилось практически полностью, но отправиться туда туристы могли только самостоятельно. При этом интерес к направлению сохранялся, туристы покупали билеты и бронировали отели сами на агрегаторах и каких-то зарубежных сайтах.

Сейчас ситуация изменилась, президенты Ирана и США подписали меморандум, который предполагает мирное урегулирование. И наши власти очень вовремя, как мне кажется, среагировали и сняли ограничения», - сказал соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, гендиректор туроператора «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов, которого цитирует пресс-служба РСТ.

По его словам, несмотря на то, что лето в ОАЭ – низкий сезон, он привлекателен для туристов благодаря демократичным ценам в отелях. Кроме того, летом популярны не только туры в зону Персидского залива, но и путешествия в третьи страны с остановками в ближневосточных хабах на 2-3 дня для экскурсий и шопинга.

«А где-то с середины сентября, как только заканчивается сезон Турции на Средиземном море, начинается полноценный сезон в странах Ближнего Востока и прежде всего ОАЭ. Да и в целом этот регион – одно из базовых направлений зарубежного отдыха россиян, где в год бывает более 2 млн наших туристов.

Все страны Персидского залива поддерживают очень теплые отношения с Россией, связаны с ней прямым авиасообщением. Те рейсы, которые прерывались на время ограничений, сейчас будут восстановлены. Так что желаю всем удачных продаж и хороших поездок», - подытожил г-н Арутюнов.

В компании Fun&Sun отметили, что снятие рекомендаций по поездкам в страны Персидского залива расширяет выбор направлений для российских туристов в летнем сезоне и возможности перелётов через регион в третьи страны. Туроператор также ожидает восстановления турпотока в страны Ближнего Востока осенью, с началом высокого сезона. «С учётом длительного периода ограниченного спроса к этому времени может сформироваться значительный отложенный спрос. Мы готовы возобновлять активную работу на направлениях с учетом имеющихся полетных программ и актуальной обстановки в регионе», - подчеркнули в пресс-службе туроператора.

У многих туроператоров уже активно стартовали продажи туров в ОАЭ, их стоимость сейчас получается особенно выгодной из-за низкого сезона на Ближнем Востоке, крепкого рубля и пока еще «раскачивающегося спроса2, сообщает в cвою очередь Ассоциация туроператоров России.

«За счет выгодного курса рубля и сравнительно доступной перевозки, сейчас цены на отдых в Эмиратах находятся на очень привлекательном уровне. Влияет также низкий летний сезон и отсутствие высокой загрузки в отелях. Цены на ОАЭ с питанием «все включено», особенно в сегменте 5* сейчас могут быть выгоднее, чем в Египте, чего не было очень давно. Но на фоне роста спроса цены начнут расти», – цитирует пресс-служба АТОР вице-президента по международному туризму, гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадна.



Так, по данным ассоциации, пакетный недельный тур в ОАЭ с размещением в отеле 5* с завтраком сейчас можно приобрести от 117 тыс. рублей на двоих, тур с питанием «все включено – от 136,4 тыс. рублей на двоих.

В прошлом году в ОАЭ побывало 2,35 млн российских граждан, в том числе 1,72 млн с целью туризма, это на 17% больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU

Фото: www.jigsawexplorer.com



