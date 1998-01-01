Три сильных землетрясения произошли сегодня на Камчатке

Жалоб от туристов в связи с произошедшими землетрясениями и отмен туров пока что нет нет

Туроператоры не получали обращений или жалоб от туристов в связи с произошедшими на Камчатке сильными землетрясениями, отмен туров также нет, сообщают сегодня «Интерфакс» и РСТ со ссылкой на информацию туркомпаний.



По информации СМИ, сегодня вечером (по местному времени) в Тихом океане возле восточного побережья Камчатки произошли три землетрясения магнитудой от 5,6 до 6,9, которые в Петропавловске-Камчатском ощутили силой до трех-четырех баллов. Была объявлена тревога цунами в связи с возможным подходом к берегу волны высотой от 6 до 38 см, но позже ее отменили.



"Сегодня на Камчатке действительно были зафиксированы ощутимые подземные толчки, которые почувствовали жители региона и туристы. Вместе с тем, по имеющейся у нас информации, ситуация остается спокойной и находится под контролем профильных служб. На данный момент в адрес нашей компании не поступало обращений, жалоб или сообщений о происшествиях от туристов.

Информации о пострадавших среди наших путешественников также нет. Все запланированные туристические программы продолжают реализовываться в штатном режиме с учетом рекомендаций местных властей и экстренных служб", - рассказала эксперт РСТ, менеджер компании RussiaDiscovery Валерия Кажура.



Она добавила, что туроператор находится на связи с партнерами и туристами, которые сейчас находятся в регионе или готовятся к поездке.

"В частности, поддерживаем контакт с группами, отправление которых запланировано в ближайшие дни. Оснований для беспокойства в настоящее время нет, все запланированные программы состоятся.

Несмотря на отмену угрозы цунами, мы призываем туристов соблюдать рекомендации МЧС и временно воздерживаться от посещения прибрежных зон до полной отмены ограничений", - подчеркнула представитель турбизнеса.





Напомним, что 30 июля прошлого года у берегов Камчатки произошло землетрясение, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировалась от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами.

31 июля были закрыты семь маршрутов: вулкан Горелый, каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский, пещеры вулкана Горелый, вулкан Авачинский, вулкан Козельский, экструзия Верблюд.

С 5 августа туристы вновь смогли посещать в Южно-Камчатском природном парке четыре маршрута к вулканам, которые были закрыты 31 июля..

При этом туристов призвали соблюдать меры безопасности, учитывая недавнюю сейсмическую активность. Не рекомендуется также подниматься на вулкан Авачинский, где сохранялся риск камнепадов.

МЧС России по Камчатскому краю также предупредило тогда туристов о необходимости воздержаться от выхода на маршруты в районе Ключевского вулкана из-за начавшегося извержения.

/TOURBUS.RU

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