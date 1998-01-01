Глава MTPA Бенуа Хартер: «Маврикий обещает россиянами эмоции, которые останутся на всю жизнь»

Управление по развитию туризма Маврикия (MTPA) провело в Москве крупнейшее в своей истории роуд-шоу

В эту среду Управление по развитию туризма Маврикия (MTPA) провело в столице роуд-шоу, на котором ведущие представители туристической отрасли Маврикия и российские туроператоры и турагентства обсудили новые туристические продукты и перспективы сотрудничества, - сообщает наш мпециальный корреспондент.

Несмотря на отсутствие прямых рейсов, популярность безвизового Маврикия среди российских туристов стабильно растет и, по словам директора MTPA Бенуа Хартера (на фото), Россия была и остается одним из приоритетных рынков для Маврикия.

Ро его словам, «Данное мероприятие - крупнейшее в своей истории и очень важный этап в стратегии направления по укреплению партнерских отношений между нашими странами. Туристический поток из России на Маврикий демонстрирует стабильный рост, при этом премиальный сегмент увеличивается на 15–20% в год и цель MTPA — увеличить количество туристов из России в течение следующих 12 месяцев на 15%».

По мнению экспертов, путешественники выбирают Маврикий за отличную инфраструктуру, первоклассный сервис, комфортную температуру в течение всего года и, конечно, за пляжи с белым песком и чистейшее море.

Маврикий называют самой «европеизированной» страной центральной Африки, где культура португальского, голландского, французского и британского наследия оставила свой богатый след и в архитектуре, и в гастрономии.

«Российские путешественники отличаются высокой требовательностью, ориентированы на впечатления и ищут направления, которые предлагают одновременно первоклассный комфорт и настоящее культурное погружение, - добавляет г-н Бенуа Хартер. –

И знаете, Маврикий отвечает всем этим ожиданиям. Курорты мирового уровня и бутик-отели предлагают премиальные SPA-комплексы, wellness-программы и персонализированный сервис, что делает Маврикий идеальным выбором для премиум-сегмента. На острове более 110 отелей, включая 4-5-звездные, под управлением мировых и локальных брендов, а общее количество объектов размещения – более 2000».

Для любителей активного образа жизни Маврикий также предлагает широкий выбор возможностей, это и дайвинг на нетронутых коралловых рифах, и серфинг мирового уровня, и пешие «зеленые» маршруты по национальным паркам с уникальным биоразнообразием и вулканическими ландшафтами. Безусловной притягательной опцией является возможность наблюдения в живой природе за китами. Разнообразные морские экскурсии открывают гостям новые грани познания мира.

Также туристы могут посетить аутентичные местные деревни, исторические достопримечательности с многовековой историей, ботанические сады, чайные плантации.

Развит здесь и гастрономический туризм - многокультурное наследие острова позволяет познакомиться с гастрономической культурой европейских, африканских, индийских и азиатских народов. Остров стремительно укрепляет свои позиции как одно из ведущих направлений для оздоровительного туризма, сочетая отдых на берегу океана с комплексными программами восстановления и заботы о здоровье.

«Сегодня мы предлагаем нашим российским партнёрам не просто продавать клиентам наше направление, но и стать нашими полноценными амбассадорами, - добавляет г-н Бенуа Хартер. - Мы уверенно движемся вперед, намечаем цели и твердо намерены добиваться результатов. Российские путешественники всегда ищут эмоции и впечатления, которые останутся в памяти на всю жизнь… Маврикий им это предоставит!»

Добавим, что сегодня на Маврикий с посадкой летают из России две авиакомпании: Turkish Airlines и Emiraes – через Стамбул и через Дубай, а с 12 июля откроет рейсы Ethiopian Airlines – через Аддис-Абебу.

Для туристов из России действует безвизовый режим с 60-дневным сроком пребывания.

/TOURBUS.RU

ФОТО:ТБ