Дмитрий Горин: Четверть путешествий по России совершаются с деловыми целями

Четверть путешествий по России – это поездки с деловыми целями, а объем этого рынка в 2025 году составил 1,18 трлн рублей, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, которого сегодня цитирует пресс-служба РСТ.

«По данным Союза агентств делового туризма (САД), объем рынка деловых путешествий в России составляет 1,18 трлн рублей. Основные сферы деятельности, представленные в этом сегменте, – ритейл, нефтегазовая промышленность, фармацевтика, FMCG, ИТ и телеком, финансы, добывающая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, электроника и приборостроение. Доля командировок по России составляет 78%, это на 1,2% больше, чем год назад.

Средняя продолжительность командировки по России – 3,5 дня, за рубеж – 5 дней, но здесь и рост побольше – 10%.

Конечно, список стран немного изменился за последние годы, но это говорит о новых услугах и новых рынках. Сейчас в топ-5 по зарубежным командировкам входят Китай, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Турция», – сообщил он.

Г-н Горин отметил, что в портфеле услуг преобладают авиабилеты: «Их доля – 53%, это немало. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше отелей. Пока их доля – 20,8%, и она снижается. Средняя стоимость авиабилета в этом сегменте составляет 22,2 тыс. рублей, размещения – 6,6 тыс., в последнем случае видим прирост 16%».

Стоимость зарубежных командировок из-за геополитических изменений сокращается, что способствует, в том числе, повышению числа выездов. Здесь средняя стоимость перелета равна 52,6 тыс. рублей, отелей – 16,8 тыс. В 44% случаев деловые поездки по России бронируют с небольшой глубиной – до семи дней, по другим странам этот показатель немного ниже – 39%. На онлайн-бронирование приходится почти 80%, рост около 12% за год.

Г-н Горин напомнил, что из 92 млн поездок по России в 2025 году 23 млн – деловые путешествия, и в этом заложен потенциал объектов размещения и регионов для получения доходов и налогов.

РСТ совместно с САД провели опрос среди участников обоих объединений, включая корпоративных клиентов, и выявили определенные проблемы в отельном бизнесе, связанные с самооценкой и классификацией.

«Самооценку прошли 30 тысяч объектов размещения, хотя на самом деле их, конечно, намного больше. И только 8 тысяч из них прошли и категоризацию звездности. И что теперь делать с оставшимися 22 тысячами? Хорошо, что агрегаторы могут их продавать, можно их рекламировать, но какой у них стандарт, вот вопрос.

Также выявили проблемы с автоматизацией и временем подтверждения услуги – оно не должно превышать 20 минут. Автоматизированы у нас 80% объектов, но до сих пор есть отели, которые подтверждают номер в течение суток и более», – отметил Дмитрий Горин.

В контексте роста интереса к командировкам в регионы России деловые туристы вправе рассчитывать на определенный уровень стандартов и сервиса. «Из-за отсутствия категоризации они зачастую не понимают, сколько звезд у того или иного отеля, то есть какой у него уровень комфорта, инфраструктуры и сервиса. Поэтому РСТ продолжит работу по этим вопросам, в том числе будем активнее вовлекать специалистов в разработку гостиничных стандартов. И здесь крайне важен уровень компетенции, чтобы гостиничный стандарт не стал излишней бюрократической нагрузкой – их у нас и так много», – уточнил эксперт.

Реформа системы классификации средств размещения в России началась с 1 января 2025 года. Процедура разделена на два этапа. Первый – обязательная самооценка, которую владелец проводит самостоятельно, после чего объект входит в единый государственный реестр, который ведет Росаккредитация.

Второй этап – присвоение категории аккредитованной организацией.

/TOURBUS.RU