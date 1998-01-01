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19 июня
Эксперты: У туроператоров возникли сложности с возвращением средств за отмененные туры в Крым
По данным TravelLine, в последние две недели Крым бронируется на 54% меньше, чем год назад
Туроператоры испытывают трудности с возвратом средств туристам за отмененные туры в Крым, так как местные отельеры уже потратили их на подготовку к летнему сезону, рассказал руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, генеральный директор компании "Турплатформа" Сергей Толчин.
"Отмены поездок в Крым происходят фактически накануне, люди ждут до последнего. Сама тенденция снижения спроса наметилась еще 3-4 недели назад, когда на фоне проблем с топливом и логистикой число отмен по Крыму стало превышать число новых бронирований. На какое-то время спрос замер", - цитирует эксперта «Интерфакс».
При этом очевидно, что многие отели не возвращают средства не потому, что не хотят этого делать, а потому что израсходовали их на реновацию, закупки, подготовку к сезону. В этом и есть одна из целей раннего бронирования", - пояснил он.
Мы надеемся на активное решение топливных проблем и вопросов безопасности на полуострове, а также на понимание отелей: что они все-таки найдут средства для возврата и туроператорам, и туристам, а в тех случаях, где такой возможности не будет, подключатся местные власти и постараются найти решение", - резюмировал г-н Толчин.
В топ-10 входят также жители Воронежской (3,7%), Нижегородской (2,9%), Белгородской (2,5%) и Самарской (1,3%) областей.
/TOURBUS.RU
Фото: Wikiway.com
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