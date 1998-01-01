Эксперты: У туроператоров возникли сложности с возвращением средств за отмененные туры в Крым

Туроператоры испытывают трудности с возвратом средств туристам за отмененные туры в Крым, так как местные отельеры уже потратили их на подготовку к летнему сезону, рассказал руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, генеральный директор компании "Турплатформа" Сергей Толчин.

"Отмены поездок в Крым происходят фактически накануне, люди ждут до последнего. Сама тенденция снижения спроса наметилась еще 3-4 недели назад, когда на фоне проблем с топливом и логистикой число отмен по Крыму стало превышать число новых бронирований. На какое-то время спрос замер", - цитирует эксперта «Интерфакс».



Эксперт добавил, что у туроператоров возникли проблемы с возвращением денег за размещение, так как крымские отели потратили их на подготовку объектов к сезону, закупки и реновации.

"Для небольших туроператоров возврат средств в таком объеме может быть критичным. Зимой-весной Крым очень хорошо бронировался, и сейчас это очень чувствительно и для туроператоров, и для отелей.

При этом очевидно, что многие отели не возвращают средства не потому, что не хотят этого делать, а потому что израсходовали их на реновацию, закупки, подготовку к сезону. В этом и есть одна из целей раннего бронирования", - пояснил он.



По данным платформы для отельеров TravelLine, которые приводит РСТ, в последние две недели Крым бронировался на 54% хуже, чем в то же время год назад. На первой неделе июня платформа также фиксировала спад бронирований на фоне топливных и логистических проблем – тогда снижение составило 32%.



При этом, если в начале месяца было порядка 80% отмен бронирований, то сейчас их вдвое больше, причем независимо от уровня размещения. Падение спроса наблюдается по всем летним месяцам, однако если на июнь оно составляет более 50%, то на июль – 33%, на август-сентябрь – 18%, а октябрь-ноябрь не затрагивает вообще, и там идет прирост по сравнению с прошлым годом.



Но на этой неделе туроператоры фиксируют новые бронирования Крыма.

"Это может быть связано в тем, что крымские отели начали активно снижать цены, давать спецпредложения, и жители ближайших регионов – Краснодарского края, Ростовской области этим пользуются, так как им легче решить проблемы с топливом, чем жителям более удаленных регионов.

Мы надеемся на активное решение топливных проблем и вопросов безопасности на полуострове, а также на понимание отелей: что они все-таки найдут средства для возврата и туроператорам, и туристам, а в тех случаях, где такой возможности не будет, подключатся местные власти и постараются найти решение", - резюмировал г-н Толчин.



По статистике TravelLine, основная аудитория тех, кто бронирует размещение в Крыму на лето – жители Москвы и Московской области, на которых приходится почти 40% всего объема, затем идут Краснодарский край – 12%, Ростовская область – 6,9, Санкт-Петербург – 6,2%.

В топ-10 входят также жители Воронежской (3,7%), Нижегородской (2,9%), Белгородской (2,5%) и Самарской (1,3%) областей.



Как напоминает «Интерфакс», в конце мая Крым столкнулся дефицитом топлива, причиной которого стали атаки ВСУ на бензовозы и крупные российские НПЗ. Власти полуострова ввели ограничения на продажу бензина, в том числе и его покупку по талонам.

/TOURBUS.RU

Фото: Wikiway.com