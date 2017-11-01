Новости Авиакомпания "ИрАэро" просит страны АСЕАН передать ей вместительные самолеты в "мокрый" лизинг Закон, позволяющий российским авиакомпаниям арендовать самолеты у иностранных перевозчиков вместе с экипажем, был подписан в апреле

Авиасообщение между РФ и странами АСЕАН ограничено нехваткой провозных емкостей, решением проблемы может стать передача самолетов азиатских перевозчиков в "мокрый" лизинг российским, заявил замгендиректора авиакомпании "ИрАэро" Сергей Крупнов, которого сегодня цитирует «Интерфакс». "Один из вариантов - использовать более вместительные воздушные суда, которых, к сожалению, у нас пока нет. Мы ожидаем Ту-214 - как появится, мы обязательно его направим именно на развитие авиасообщения с АСЕАН. Но уже буквально сегодня министерство транспорта направило наше обращение в управления гражданской авиации стран АСЕАН с просьбой предоставить нам воздушные суда в "мокрый" лизинг", - сказал г-н Крупнов, выступая на одной из сессий делового форума "Россия - АСЕАН".



По его словам, из-за мирового топливного кризиса многие авиаперевозчики, в том числе азиатские, вынужденно сократили свои полетные программы. Крупнов считает, что такое решение будет выгодно обеим сторонам.

"Некоторые авиакомпании пришли практически к банкротству, а некоторые - просто перестали использовать самолеты и поставили их на землю. Предлагая "мокрый" лизинг, мы подразумеваем, что этот самолет будет использоваться на маршрутах между Россией и странами АСЕАН, а также он будет использоваться внутри России. И вот во время этого мирового топливного кризиса это и есть та самая "тихая гавань" и спасение для авиаперевозчиков стран АСЕАН, которые могут дать и вместительное воздушное судно, и минимизировать свои коммерческие риски, тем самым направив силы на развитие туризма между нашими странами", - уверен замгендиректора авиакомпании.



Закон, позволяющий российским авиакомпаниям брать самолеты у иностранных перевозчиков в "мокрый" лизинг (то есть арендовать их вместе с экипажем), президент подписал в апреле прошлого года. Незадолго до этого в РФ был разрешен "мокрый" лизинг только между отечественными авиакомпаниями и только для внутренних рейсов.

Первую сделку "мокрого" лизинга в конце 2024 года совершил "Аэрофлот": компания арендовала три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажем у российской iFly (позднее сообщалось об аренде четвертой такой машины). Ранее мы сообщали, что "ИрАэро" приступит 23 июня к выполнению рейсов из Хабаровска в китайский в город-курорт Далянь на побережье Желтого моря.

Прямые перелеты будут осуществляться на воздушных судах типа Sukhoi Superjet 100. Рейсы запланированы еженедельно по средам. Вылет из Хабаровска в 00:15. Прилет из Даляня в 06:20.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что полетные программы по данному направлению будут выполняться впервые с 2012 года.

/TOURBUS.RU

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