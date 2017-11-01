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18 июня
Авиакомпания "ИрАэро" просит страны АСЕАН передать ей вместительные самолеты в "мокрый" лизинг
Закон, позволяющий российским авиакомпаниям арендовать самолеты у иностранных перевозчиков вместе с экипажем, был подписан в апреле
Авиасообщение между РФ и странами АСЕАН ограничено нехваткой провозных емкостей, решением проблемы может стать передача самолетов азиатских перевозчиков в "мокрый" лизинг российским, заявил замгендиректора авиакомпании "ИрАэро" Сергей Крупнов, которого сегодня цитирует «Интерфакс».
"Один из вариантов - использовать более вместительные воздушные суда, которых, к сожалению, у нас пока нет. Мы ожидаем Ту-214 - как появится, мы обязательно его направим именно на развитие авиасообщения с АСЕАН. Но уже буквально сегодня министерство транспорта направило наше обращение в управления гражданской авиации стран АСЕАН с просьбой предоставить нам воздушные суда в "мокрый" лизинг", - сказал г-н Крупнов, выступая на одной из сессий делового форума "Россия - АСЕАН".
И вот во время этого мирового топливного кризиса это и есть та самая "тихая гавань" и спасение для авиаперевозчиков стран АСЕАН, которые могут дать и вместительное воздушное судно, и минимизировать свои коммерческие риски, тем самым направив силы на развитие туризма между нашими странами", - уверен замгендиректора авиакомпании.
Незадолго до этого в РФ был разрешен "мокрый" лизинг только между отечественными авиакомпаниями и только для внутренних рейсов.
Ранее мы сообщали, что "ИрАэро" приступит 23 июня к выполнению рейсов из Хабаровска в китайский в город-курорт Далянь на побережье Желтого моря.
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