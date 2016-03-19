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18 июня
Air Arabia и flydubai увеличивают число рейсов из ОАЭ в Россию
В Дубае с нетерпением ждут снятия ограничений на продажу пакетных туров
Несмотря на запрет на продажу туров в страны Ближнего Востока, рейсы на популярных направлениях выполняются, а в ближайшее время их станет больше, сообщает Ассоциация туроператоров России.
"Авиакомпания flydubai с 26 июня по 31 июля увеличивает количество рейсов в Россию. В Москву – до двух рейсов ежедневно, в Казань и Екатеринбург – по три рейса в неделю, в Кавминводы и Махачкалу – по 4 рейса в неделю", - говорится в сообщении.
Кроме того, перевозчик планирует выполнять с 17 июля рейсы в Сочи ежедневно вместо четырех раз в неделю.
"Авиакомпания Air Arabia также продолжает восстанавливать перевозку между ОАЭ и Россией. С 10 июля будет запущен дополнительный рейс Шарджа – Москва – Шарджа. Он будет выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям", - рассказали в ассоциации.
В АТОР уточнили, что существующий ежедневный рейс между Шарджей и Москвой будет сохранен.
В Дубае с нетерпением ждут снятия ограничений на продажу пакетных туров и готов к полному восстановлению потока российских туристов в короткие сроки, сообщила на днях старший вице-президент по международным операциям департамента экономики и туризма Дубая Хур Аль Хаджа.
"Несмотря на существующие сейчас ограничения на продажу пакетных туров, мы видим в Дубае немало российских туристов, которые приезжают индивидуально, бронируя отели и авиабилеты на агрегаторах. Но значительную часть турпотока в Дубая до 28 февраля составляли организованные туристы, приезжавшие через туроператоров, а они сейчас в ОАЭ не могут приехать из-за рекомендаций МИД и Минэкономразвития.
Мы надеемся, что эта ситуация скоро изменится, так как интерес к возвращению в Дубай у россиян очень высокий", - сказала она на полях встречи турбизнеса ОАЭ и России на форуме "Путешествуй!", - сооющает «Интерфакс»
В 2025 году туда выехало 2,3 млн российских граждан, в том числе 1,72 млн – с целью туризма, что на 17% больше, чем годом ранее.
ОАЭ и другие страны Ближнего Востока являются также популярными хабами для транзитных полетов в страны Азии и Африки, на острова Индийского океана.
/TOURBUS.RU
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