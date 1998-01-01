Илья Уманский: «Энотуризм перестал восприниматься как путешествие только ради дегустаций»

По итогам этого года турпоток на винодельни составит 1,2 млн человек

В 2025 году объекты винного туризма в России посетили свыше 1 млн человек, что на 25% превысило показатели 2024-го. Ожидается, что по итогам этого года турпоток на винодельни составит 1,2 млн человек, сообщил исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Петр Ефремов, которого сегодня цитиркет прес-служюа РСТ.

Больше всего винных туристов принял Краснодарский край – 750 тыс., Крым – 210 тыс., Дагестан – 30 тыс., Севастополь – 28,5 тыс., Ставропольский край – 22,5 тыс., Ростовская область – 11 тыс. человек.

Петр Ефремов отметил, что энотуризм в России определяется двумя факторами. Во-первых, это ежегодно растущий рынок, емкость которого далеко не исчерпана, а во-вторых – вариативный вид туризма, включающий не только посещение виноделен и виноградников, но также историко-культурные программы, природу, искусство, современные технологии.

«Винодельческие хозяйства предлагают сейчас разнообразные по объему, продолжительности и наполнению турпродукты, за качество которых мы спокойны. А вот в части доступности этих продуктов, их интеграции в общий туристический рынок предстоит еще многое сделать», – говорит г-н Ефремов.

По словам президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, сейчас энотуризм перестал восприниматься как путешествие только ради вина: «Это комплексная конструкция, вокруг которой собирается множество туристических впечатлений и смыслов. Винный туризм способен дарить эмоции, и в этом отношении у него большие перспективы.

И это очень хороший способ продвижения регионов, знакомства с культурой и традициями мест, по которым мы путешествуем. Также на его базе можно строить новые турпродукты и форматы, в частности, короткие поездки, туры выходного дня и т.д.».

Он также обозначил основные задачи, стоящие перед этим сегментом туротрасли. Прежде всего, это формирование готовых продуктов, которые пока разрознены и не имеют единого смыслового подхода, зачастую не хватает развитой инфраструктуры. «Многие винодельни до сих пор ориентированы исключительно на дегустацию, отсутствуют такие важные, сопутствующие формированию этого продукта элементы, как средства размещения, организация активностей, не решены вопросы навигации и логистики, недостаточно хорошо отработана событийная составляющая.

Винодельческие хозяйства существуют по отдельности друг от друга. Необходимо объединять разных участников этой сферы, чтобы на их базе формировались комплексные продукты, привлекательные для туристов из других регионов», – пояснил г-н Уманский.

Мария Золотухина, заместитель генерального директора Mantera Group, в состав которой входит винодельня «Шато де Талю» в Геленджике, отмечает, что «Шато де Талю» – это уголок Франции в Краснодарском крае, замок, представляющий собой одновременно и завод по производству вин, и дегустационный и гастрономический центр, вокруг которого строится концепция энотуризма на этом объекте.

Душой гастрономического центра стали два шефа – Илья Захаров и Сергей Куприянов. «Они именно к вину подбирают блюда, а не наоборот. Французский шарм и «русская душа» – это и слоган, и лейтмотив винодельни и гастрономического центра, где используются, в основном, местные сезонные продукты. Мало кто знает, но на территории винодельни растут трюфели», – рассказала она.

«Мы работаем с группами и с индивидуальным сегментом, предлагаем мероприятия под ключ для пар, именинников или юбиляров.

Проводим также множество развлекательных и просветительских мероприятий, ежегодно собираем с гостями виноград, организуем фестиваль молодого винограда», – заключила Мария Золотухина.

/TOURBUS.RU