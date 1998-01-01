Новости Атака дронов привела к задержкам и отмене более пятисот рейсов в аэропортах Москвы Ограничения вводились во всех четырех аэропортах столицы и были отменены лишь около полудня

Как сообщает сегодня «Интерфакс», по данным онлайн-табло, из-за массированной атаки БПЛА в московских аэропортах "Шереметьво", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" задержано и отменено в общей сложности 527 рейсов Причиной масштабного сбоя в расписании стали временные ограничения на использование воздушного пространства, введенные Росавиацией на фоне атаки беспилотников на столичный регион.

По данным мэрии Москвы, всего было сбито более 180 дронов, это один из крупнейших налетов за все время.



Ограничения вводились во всех четырех аэропортах столицы и были отменены лишь около полудня. Наиболее сложная ситуация сложилась в аэропорту "Шереметьево", где было задержано и отменено более 250 рейсов. Только авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" отменили более 170 рейсов. Во "Внуково" – около 180, в "Домодедово" – более 90, в Жуковском – 4.

В "Шереметьево" пришлось эвакуировать пассажиров, которые уже сидели в готовящихся к взлету самолетах, в безопасные места. Авиакомпании просят пассажиров уточнять актуальный статус рейсов перед поездкой в аэропорты и не приезжать в случае, если они отменены или задержаны.



Как уточнили в Росавиации, по данным на 11:00 в аэропортах московского региона были задержаны на вылет более двух часов 53 рейса. Сейчас "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы. "Жуковский" обслуживает воздушные суда по согласованию с соответствующими органами.

"Представители перевозчиков работают с пассажирами с учетом федеральных авиационных правил (ФАП-82), регламентирующих предоставление напитков, питания, размещение в гостиницах", - говорится в сообщении. Как сообщает в своем Телеграм-канале «Аэрофлот», авиакомпания «продолжает обслуживание пассажиров, на чьи рейсы оказали влияние временные ограничения, вводившиеся в аэропортах московского авиационного узла утром 18 июня.

Просим пассажиров, чьи рейсы были отменены, не приезжать в аэропорт: все необходимые операции по возврату и переоформлению билетов можно выполнить дистанционно. Возврат билетов, купленных у агента, возможен только по месту покупки.

Осуществляется информирование пассажиров о корректировке расписания рейсов по контактам, указанным в бронировании.

Онлайн-обмен и возврат доступны удалённо, посещение аэропорта не требуется”. Как сообщает сегодня АТОР, "В этот раз отмены почти не коснулись рейсов по популярным туристическим направлениям: за указанный период и незадолго до него были отменены четыре рейса в Турцию (Стамбул, Анталья, Бодрум), а также рейс в Хургаду NE 491 авиакомпании Nesma Airlines. Более чем на два часа были задержаны 35 рейсов авиакомпаний Turkish Airlines, Pegasus, «Победа», «Аэрофлот», AZUR и Air Cairo. То есть ситуация коснулась около 8 тыс. туристов, которые должны были вылететь из Москвы или вернуться в столицу. Опрошенные туроператоры отмечают, что ожидают стабилизации ситуации и призывают пассажиров ориентироваться на рекомендации авиакомпаний. Решения о продлении пребывания в отеле за рубежом или поиске альтернативных вариантов перелета туроператоры в каждом случае принимают индивидуально". /TOURBUS.RU

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