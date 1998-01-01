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18 июня
Атака дронов привела к задержкам и отмене более пятисот рейсов в аэропортах Москвы
Ограничения вводились во всех четырех аэропортах столицы и были отменены лишь около полудня
Как сообщает сегодня «Интерфакс», по данным онлайн-табло, из-за массированной атаки БПЛА в московских аэропортах "Шереметьво", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" задержано и отменено в общей сложности 527 рейсов
Причиной масштабного сбоя в расписании стали временные ограничения на использование воздушного пространства, введенные Росавиацией на фоне атаки беспилотников на столичный регион.
Только авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" отменили более 170 рейсов. Во "Внуково" – около 180, в "Домодедово" – более 90, в Жуковском – 4.
Как сообщает в своем Телеграм-канале «Аэрофлот», авиакомпания «продолжает обслуживание пассажиров, на чьи рейсы оказали влияние временные ограничения, вводившиеся в аэропортах московского авиационного узла утром 18 июня.
Как сообщает сегодня АТОР, "В этот раз отмены почти не коснулись рейсов по популярным туристическим направлениям: за указанный период и незадолго до него были отменены четыре рейса в Турцию (Стамбул, Анталья, Бодрум), а также рейс в Хургаду NE 491 авиакомпании Nesma Airlines.
Более чем на два часа были задержаны 35 рейсов авиакомпаний Turkish Airlines, Pegasus, «Победа», «Аэрофлот», AZUR и Air Cairo.
То есть ситуация коснулась около 8 тыс. туристов, которые должны были вылететь из Москвы или вернуться в столицу.
Опрошенные туроператоры отмечают, что ожидают стабилизации ситуации и призывают пассажиров ориентироваться на рекомендации авиакомпаний. Решения о продлении пребывания в отеле за рубежом или поиске альтернативных вариантов перелета туроператоры в каждом случае принимают индивидуально".
/TOURBUS.RU
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