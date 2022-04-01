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Авиаэкскурсии отменяются

С 20 июня Росавиация запрещает полеты частных легких самолетов в Центральной России

Как и ожидалось ранее, с 20 июня 2026 года вводятся временные ограничения на использование воздушного пространства над Москвой, большей частью Московской области, а также отдельными районами Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей, сообщила сегодня днем пресс-служба Росавиации.

Как уточнили в ведомстве, по представлению Минобороны Главный центр Единой системы организации воздушного движения установил временный режим, ограничивающий полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников в диапазоне высот от земли до 5200 м. Ограничения не распространяются на воздушные суда государственной и экспериментальной авиации.

«Временный режим будет действовать с 20 июня 2026 года до особого уведомления», — говорится в сообщении. Меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.

При этом регулярные и чартерные рейсы продолжат выполняться по расписанию через аэропорты московского авиаузла и других регионов.

Как уточняет РБК, легкие и сверхлегкие воздушные суда (ВС) — это небольшие летательные аппараты, предназначенные в основном для частных, учебных, спортивных и сельскохозяйственных полетов.

К сверхлегким относятся мотодельтапланы, мотопарапланы и некоторые виды ультралегких самолетов, а к легким — небольшие одномоторные и двухмоторные самолеты, используемые в частной авиации.

Согласно Воздушному кодексу, к легким судам относятся ВС с массой до 5,7 т, к сверхлегким — с массой не более 495 кг.

Как отмечал ранее АТОР, под ограничения попадают в первую очередь экскурсионные полеты на вертолетах и маленьких самолетах: обзорные туры, перелеты на бизнес-джетах по заказу.

По словам экспертов, кто планировал полетать над Центральной Россией ради красивых видов, по всей видимости, придется искать другие варианты.

В столичном регионе услуги вертолетных и авиационных экскурсий оказывали несколько компаний. Если над столицей летать и так было нельзя, то в Подмосковье они были довольно популярны.

Там и в сопредельных областях работают небольшие аэродромы, где можно прыгать с парашютом или наблюдать за конкурсами профессионального мастерства авиаторов. Туда приезжали и с туристическими целями.

«Ситуация с полетами легкой авиации в зоне, где есть противодействие атакам на беспилотники, обсуждается уже как минимум два года.

А в Санкт-Петербурге, например, полеты туристического назначения, прогулочные, выполняются даже над городской агломерацией. Они тоже могут быть ограничены», – считает эксперт RunAvia Андрей Патраков.

«До пандемии основными заказчиками вертолетных прогулок и прыжков с парашютом были туристы с европейских рынков. В настоящий момент запросы на авиаэкскурсии приходят с рынка Гонконга от туристов с высоким средним чеком и запросами на премиальное обслуживание», – пояснили в «Интуристе».

В компании «Невские Сезоны» подтвердили, что услугой туристы действительно интересовались, но и ее отсутствие не станет «большой проблемой» для турбизнеса.

/TOURBUS.RU

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