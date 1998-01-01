Новости Легендарная пензенская «Ласточка» превратилась в «Cosmos Пенза Отель» 4* Cosmos Hotel Group усиливает свое присутствие в Приволжье

Как сообщили нам в Cosmos Hotel Group, гостиничный оператор усиливает свое присутствие в Приволжье: в Пензе начал работу первый отель по франшизе Cosmos Hotel. «Cosmos Пенза Отель» категории «четыре звезды» стал первым объектом компании в регионе, который будет работать по франчайзинговой модели под федеральным брендом Cosmos. В рамках подписанного соглашения собственник будет развивать гостиничный комплекс в соответствии с федеральными стандартами сервиса и качества Cosmos Hotel Group, включая стандартизированные операционные процессы и доступ к централизованным IT-решениям. Отель уже интегрирован в систему продаж Cosmos Hotel Group и доступен для бронирования через официальные каналы компании. В ближайшее время объект также будет подключен к программе лояльности Cosmos Stars. «Для Cosmos Hotel Group выход в Пензу – это расширение присутствия в Приволжском федеральном округе. Для нас особенно важно, когда к бренду присоединяются объекты с собственной историей и устойчивой узнаваемостью в регионе. В таких случаях задача федерального оператора – не просто интегрировать отель в единый стандарт сервиса и продаж, а аккуратно раскрыть его потенциал в новой модели развития. Мы уверены, что работа под брендом Cosmos позволит отелю укрепить позиции на рынке, повысить узнаваемость на федеральном уровне и привлечь новую аудиторию – как в туристическом, так и в деловом сегменте», – отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба. «Для нас присоединение к федеральной сети Cosmos стало закономерным этапом развития отеля. При подготовке к этому шагу было важно не только соответствовать высоким отраслевым стандартам, но и сохранить характер места, которое многие жители Пензы знают и помнят как легендарную «Ласточку». Мы уверены, что сотрудничество с Cosmos Hotel Group откроет новые возможности для развития объекта и позволит вывести его на новый этап роста в составе крупнейшей гостиничной сети страны», – отметила Ирина Акимова, акционер «Cosmos Пенза Отель». Отель расположен в одном из самых зеленых и экологически благополучных районов Пензы, рядом с экопарком «Ласточкины горы» и Олимпийской аллеей. Номерной фонд Cosmos Пенза Отель составляет 80 номеров категорий «Стандарт», «Бизнес», «Полулюкс» и «Люкс». Ежегодно отель сможет принимать свыше 43 тыс. гостей. Для гостей предусмотрена парковка на 40 машиномест. Важной частью инфраструктуры отеля является современное конференц-пространство, которое входит в число крупнейших площадок региона для проведения мероприятий. Возможности площадки позволяют одновременно принимать до 400 участников и обеспечивают полный цикл организации событий — от размещения гостей и питания до технического сопровождения и сервисной поддержки. Для гостей отеля доступны ресторан, лобби-бар, конференц-залы, фитнес-зал и парковка. Отель ориентирован как на индивидуальных путешественников и семейный отдых, так и на проведение деловых мероприятий, конференций, свадеб и корпоративных событий. Также предусмотрены прачечная, охраняемая парковка и Wi Fi в номерах и общественных зонах. Особое место в концепции гостиничного комплекса занимает ресторан европейской кухни «Абашев Бистро». Его идея вдохновлена традициями абашевской игрушки – одного из самых известных народных художественных промыслов Пензенской области. Концепция ресторана объединяет современный взгляд на гастрономию, локальные продукты и культурное наследие региона. В Приволжском федеральном округе Cosmos Hotel Group успешно управляет отелем в Казани - Cosmos Казань Отель 4* на 146 номеров. Всего сейчас в портфель компании входит 48 отелей категорий от 3* (городские отели) до 5* (отели премиум-класса, в том числе и курортные комплексы) в 29 городах России. Компания осуществляет операционное управление активами с номерным фондом более 11 тыс. единиц. /TOURBUS.RU ФОТО: Cosmos Hotel Group

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