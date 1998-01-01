АТОР: Крым перешел в «режим ожидания»

Новых бронирований стало меньше на 25–50%, при этом массового отказа от отдыха в Крыму туроператоры не фиксируют

Продажи туров в Крым замедлились после логистических сложностей на полуострове. Новых бронирований стало меньше на 25–50%, есть аннуляции, а туристы все чаще принимают решение о поездке в последний момент.

При этом массового отказа от отдыха в Крыму туроператоры не фиксируют: рынок, по их оценкам, скорее «выходит на плато», - сообщает сегодня АТОР.

Новые заявки продолжают поступать, но туристы стали заметно осторожнее в планировании поездок, а глубина продаж сократилась до минимальных значений.

Количество новых бронирований туров в Крым сейчас примерно на 25% ниже обычного уровня. Еще в середине мая продажи опережали прошлый год на 10–15%, но по итогам первых двух недель июня рынок вернулся к прошлогодним показателям, говорит вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Аналогичными наблюдениями делятся и в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН. По сравнению с маем количество новых заявок уменьшилось на 50%, хотя неделю назад этот показатель составлял только 25%. То есть пока динамика отрицательная.

«В середине мая объем бронирований по направлению был на 10% больше, чем годом ранее, а сейчас мы видим снижение на 2% по сравнению с прошлым годом», – говорят в компании.

Неделю назад бронирования у АЛЕАН еще шли на 8% активнее, чем годом ранее.

Похожая ситуация - у туроператора «Мультитур», где темпы бронирования снизились в два раза.

Заявки на туры в Крым частично восстанавливаются

Несмотря на снижение новых продаж, массового отказа от поездок в Крым туроператоры не видят.

В «Интуристе» говорят, что количество аннуляций сейчас «выше, чем хотелось бы видеть в это время».

«Но говорить о массовом отказе от поездок, к счастью, не приходится. Большая часть туристов сохраняет свои планы на отдых.

Около 30% потенциальных туристов предпочитают либо занять выжидательную позицию и принимать решение ближе к дате выезда, либо выбрать другое направление», – рассказали в пресс-службе компании.

В АЛЕАН также подтверждают, что отмены есть, но с каждым днем их становится меньше.

«Частично начинают восстанавливаться заявки, которые были аннулированы», – добавляют в компании.

Новые бронирования есть у всех опрошенных туроператоров. Но характер спроса изменился: туристы все чаще выбирают ближайшие даты и не планируют поездку задолго до выезда.

В «Интуристе» отмечают, что речь в основном идет о заездах на ближайшее время.

«Сейчас все заметно осторожнее подходят к планированию отдыха, поэтому глубина продаж остается весьма ограниченной. По сравнению с традиционной для сезона динамикой спрос стал более краткосрочным, и многие принимают решение о поездке непосредственно перед самим отъездом», – подчеркивают в компании.

С учетом прогнозов о частичном разрешении транспортных сложностей в Крыму в ближайшие недели и сохраняющегося отложенного спроса можно предположить, что ситуация с бронированиями «вышла на плато» и постепенно стабилизируется. Резкого ухудшения туроператоры сейчас не ожидают.

Логистические сложности уже сказались на туристической индустрии региона.

«Больше всего снижение спроса по направлению сказалось на небольших объектах размещения, для которых недозагрузка критична. Некоторые мини-гостиницы оценивают, будут ли они продолжать работу в этом сезоне или нет», – сообщили в пресс-службе АЛЕАН.

В крупных отелях ситуация остается более стабильной, - отмечают эксперты.

/TOURBUS.RU

Фото: Wikiway.com