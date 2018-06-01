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17 июня
Туроператоры: "Это решение очень важно потому, что у туротрасли сейчас тяжелые времена”
Эксперты обсуждают решение о переносе сроков уплаты взносов в фонд персональной ответственности
Как мы сообщали вчера, правительство РФ приняло решение о переносе сроков уплаты взносов в фонд персональной ответственности (ФПО) на восемь месяцев – с 15 июня 2026 года на 15 февраля 2027.
По оценкам экспертов, средств в обоих фондах достаточно для выполнения их задач, так что срочного пополнения не требуется.
Перенос срока уплаты взносов в ФПО до 15 февраля 2027 года позволит туроператорам сохранить финансовую устойчивость и быстрее рассчитаться с туристами, чьи туры на Ближний Восток были отменены, сообщает сншлжня Российский союз туриндустрии.
"Туроператоры продолжают работать в ситуации неопределенности, связанной с ограничениями на Ближнем Востоке, необходимостью обеспечивать выполнение обязательств перед туристами и сохранять финансовую устойчивость бизнеса.
Перенос срока уплаты взносов до 15 февраля 2027 года позволяет сохранить оборотные средства в самый активный период сезона и направить их на решение операционных задач, поддержку туристов и обеспечение бесперебойной работы компаний", - рассказал соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов, слова которого приводит пресс-служба объединения.
Поэтому сейчас не лучшее время, чтобы резервировать огромные средства в фондах персональной ответственности. Плюс решение об отсрочке позволяет быстрее рассчитаться с туристами, чьи туры на Ближний Восток были отменены", - пояснил он.
Сохранение льготной ставки взносов в сочетании с отсрочкой создает более комфортные условия для планирования бюджета. Компании получают возможность направлять освободившиеся ресурсы на выполнение текущих обязательств, что, в конечном счете, идет на пользу и самому бизнесу, и туристам", - заключил генеральный директор ITM group Илья Мальков.
/TOURBUS.RU
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