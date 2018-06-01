Туроператоры: "Это решение очень важно потому, что у туротрасли сейчас тяжелые времена”

Как мы сообщали вчера, правительство РФ приняло решение о переносе сроков уплаты взносов в фонд персональной ответственности (ФПО) на восемь месяцев – с 15 июня 2026 года на 15 февраля 2027.

Напомним, что туроператоры вносят взносы в фонд персональной ответственности, совокупный размер которого достиг на конец 2025 года 5,7 млрд рублей, а также в резервный фонд, предназначенный для экстренной помощи туристам за рубежом в случае банкротства туроператора, в нем 575 млн рублей.

По оценкам экспертов, средств в обоих фондах достаточно для выполнения их задач, так что срочного пополнения не требуется.





Перенос срока уплаты взносов в ФПО до 15 февраля 2027 года позволит туроператорам сохранить финансовую устойчивость и быстрее рассчитаться с туристами, чьи туры на Ближний Восток были отменены, сообщает сншлжня Российский союз туриндустрии.

"Туроператоры продолжают работать в ситуации неопределенности, связанной с ограничениями на Ближнем Востоке, необходимостью обеспечивать выполнение обязательств перед туристами и сохранять финансовую устойчивость бизнеса.

Перенос срока уплаты взносов до 15 февраля 2027 года позволяет сохранить оборотные средства в самый активный период сезона и направить их на решение операционных задач, поддержку туристов и обеспечение бесперебойной работы компаний", - рассказал соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов, слова которого приводит пресс-служба объединения.



С коллегой согласен член правления РСТ, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

"Это решение очень важно потому, что у туротрасли сейчас тяжелые времена. Мы по-прежнему лишены возможности использовать депозиты, которые остаются у партнеров на ближневосточных направлениях, а также на Кубе и в Венесуэле, которые также закрыты для продажи туров.

Поэтому сейчас не лучшее время, чтобы резервировать огромные средства в фондах персональной ответственности. Плюс решение об отсрочке позволяет быстрее рассчитаться с туристами, чьи туры на Ближний Восток были отменены", - пояснил он.



Президент туроператора "Спектрум" Евгения Конколь подчеркнула, что в условиях закрытия ближневосточных направлений многие компании продолжают сталкиваться с дополнительными расходами, связанными с изменением логистики и перераспределением турпотоков.



В компании ITM group отметили, что решение о переносе срока уплаты взносов в ФПО – своевременный шаг, который дает туроператорам время, чтобы спокойно завершить летний сезон, урегулировать все вопросы с партнерами и только после этого приступить к формированию резервов.



"Принятое решение учитывает реальные потребности отрасли, где денежные потоки сильно зависят от сезонности и внешних факторов.

Сохранение льготной ставки взносов в сочетании с отсрочкой создает более комфортные условия для планирования бюджета. Компании получают возможность направлять освободившиеся ресурсы на выполнение текущих обязательств, что, в конечном счете, идет на пользу и самому бизнесу, и туристам", - заключил генеральный директор ITM group Илья Мальков.

/TOURBUS.RU



