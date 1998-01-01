Новости Эксперты: Туристы сегодня доверяют блогерам, живут в отеле в своем городе и путешествуют на поездах В ходе пленарной сессии «Время путешествовать: многообразие впечатлений, доступное каждому» в рамках турфорума «Путешествуй!» представители РЖД, корпорации Кавказ.РФ, Яндекс.Путешествий и гостиничного бизнеса обсудили, как меняется туристический ландшафт страны

Железнодорожный туризм вышел на 120 маршрутов, отели все чаще выбирают местные жители, а блогеры становятся главными амбассадорами регионов. На пленарной сессии «Время путешествовать: многообразие впечатлений, доступное каждому» в рамках прошедшего на прошлой неделе в столицу Международного туристического форума «Путешествуй!» представители РЖД, корпорации Кавказ.РФ, Яндекс.Путешествий и отельного бизнеса обсудили, как меняется туристический ландшафт страны и какие инструменты действительно работают. Одним из ключевых спикеров сессии стал заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников. Он рассказал, что за последние годы компания проделала масштабную работу по развитию туристического железнодорожного сообщения. «Сейчас у нас 120 маршрутов, из них 78 дальних туристических. Мы видим хорошую двузначную динамику туристов, которые пользуются нашими поездами», — заявил г-н Колесников. Особый акцент был сделан на пригородном туризме. Если в 2019 году таких маршрутов было всего 11, то сейчас — уже 42. Темп прироста туристских перевозок в этом сегменте, по словам спикера, показывает десятикратный рост. Важным нововведением стала глубина продаж билетов — теперь она достигает 180 суток, хотя нормативно закреплено 45. «Это позволяет системно работать всей туристической индустрии гостеприимства», — отметил замглавы РЖД. Отдельно Колесников выделил патриотический туризм: уже больше десяти персональных маршрутов действуют не первый год. Среди них — поезда «Своих не бросаем», «Уходя в память» и «Большая перемена». Финансирование этих проектов теперь вовлекает не только государство, но и некоммерческие организации, что позволяет масштабировать инициативы. В планах РЖД — развитие международных маршрутов. Поездки уже доступны в Беларусь, Абхазию и КНДР, а проработка сообщения с Китаем ведется. Неожиданный тренд обозначила директор отеля «Хаят» в Екатеринбурге Светлана Тюменцева. По ее словам, значительная часть гостей — это не туристы из других регионов, а жители самого города и ближайших областей. «Наши жители Екатеринбурга и ближайших городов Свердловской области приезжают на выходные и пользуются не только отелем как комплексом проживания, но и полностью всеми дополнительными мероприятиями: фитнесом, СПА, гастрономией, экскурсиями», — рассказала она. По оценкам Светланы Тюменцевой, доля таких гостей составляет до 20%. Модератор сессии, министр экономического развития Максим Решетников, отметил, что это принципиально новый рынок: отели перестают быть исключительно для приезжих и начинают работать на жителей городов. «Ставка развивать не только «трешки», но и «четверки-пятерки» с пониманием, что это не для иностранцев, а для нас самих, работает», — резюмировал он. Генеральный директор корпорации «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов заявил, что ставка только на инфраструктуру не работает. «Если благодаря инфраструктуре развитие туризма имеет свой инклюзивный потенциал, то очень важно обогащать туристический продукт, работать над ним, чтобы турист понимал не только зачем подняться на канатной дороге, но и зачем спуститься, зачем вернуться», — пояснил он. Г-н Юмшанов привел несколько примеров «работы со смыслами»: Научный туризм — экскурсии в Баксанскую обсерваторию, где ученые на высоте 4 тысяч метров исследуют нейтрино и космос. Это направление, по его словам, уже приобретает популярность.

Советское наследие — история альпинизма на Эльбрусе, включая уникальный случай 1967 года, когда на вершину поднялись 2 тысячи человек.

Авангардное искусство — обнаруженные локации, где вдохновлялись художники, чьи работы раньше не были широко известны. Андрей Юмшанов также сообщил, что 80% туристов на курортах Кавказа сегодня — летние. «Хотя на Эльбрусе возможность катания на лыжах сохраняется примерно до середины июня, именно летний туризм — это очень важный тренд, который мы развиваем: трекинг, экопроекты, культурные мероприятия», — отметил он. Генеральный директор Яндекс.Путешествий Павел Горохов сделал акцент на сетевых эффектах в туризме. «Чем больше людей приходят в город, тем проще там развивать инфраструктуру. Чем больше есть отелей, ресторанов, музеев, тем больше хотят приехать», — объяснил он. Г-н Горохов привел цифры: ежемесячная аудитория сервиса — 28 миллионов человек. По его словам, точечная застройка не работает: один отель среди ничего не создаст устойчивого турпотока. Одной из главных проблем он назвал дефицит мест размещения. Особенно остро он ощущается в Краснодарском крае, Крыму и Сочи. Решение эксперт видит в легализации апартаментов. «Пора признавать, что апартаменты — это абсолютно такой же способ размещения, надо их легализовывать и делать понятными для людей. С апартаментами сейчас есть много проблем, которые хочется начать решать. И это точно даст большое ускорение», — заявил он. По оценкам г-на Горохова, в стране порядка 450 тысяч апартаментов при более чем миллионе номеров в отелях. Одним из самых ярких выступлений стала речь блогера и совладельца сервиса путешествий «Авторамблер.ру» Марка Еремина. Он рассказал, что объехал 80% России и уверен: именно публичные медийные лица сегодня формируют интерес к регионам. «На моих роликах с Парамушира (остров на Курилах) собрано больше 60 миллионов просмотров. Буквально два-три года подряд я не мог отправить свою группу на этот остров, потому что людей стало огромное количество», — поделился он. Г-н Еремин призвал регионы активнее приглашать блогеров: «Сегодня блогер — это человек, которому доверяют практически больше половины населения. Мы показываем реальность, как живут люди. Это вообще одна из самых интересных тем, которая собирает много просмотров». В качестве примеров успешного продвижения он назвал Дагестан, Чечню, Калининградскую и Псковскую области, а также Нижний Новгород. При этом он отметил, что во Владимирской области хотелось бы большего развития. «Сегодня люди видят глазами и эмоциями. Прошло то время, когда они покупали путевки. Сегодня люди смотрят медиа», — резюмировал эксперт. /TOURBUS.RU Фото: Росконгресс

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