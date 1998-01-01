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16 июня
Презентации турбизнеса Москвы пройдут 24 июня в Самаре
В рамках программы будут представлены летние предложения и события в столице и состоятся деловые переговоры с представителями турбизнеса Москвы
Презентации турбизнеса Москвы пройдут 24 июня в Самаре
Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы - приглашает туроператоров и туристические агентства Самарской области посетить бизнес-миссию и познакомиться с туристическими предложениями столицы.
В рамках программы будут представлены летние предложения и события в столице и состоятся деловые переговоры с представителями турбизнеса Москвы
Дата и время проведения:
24 июня (среда) 2026 г., 11:00 - 14:00
Место проведения:
Сигнал Ивент Холл, конференц-зал (г. Самара, ул. Лесная, 23, корпус 2)
Программа мероприятия:
10:30 - 11:00 Сбор участников деловой программы, кофе-брейк
11:00 - 11:10 Приветственное слово
11:10 - 11:25 Презентация туристического потенциала Москвы
11:25 - 12:15 Презентации представителей туристической отрасли Москвы
12:15 - 13:45 Сессия бизнес-переговоров
13:45 - 14:00 Розыгрыш призов
УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ:
Туристические компании:
•Интурист
•Pegas Touristik
•Империя туризма
•Апогей ТК
•Калита-Тур
•Экскурсионный интерактивный проект для семейной аудитории «Спортивные познавательные проекты»
•Лавояж – круизы&путешествия
Объекты показа:
•Солнце Москвы
•Музей «АТОМ»
•City Sightseeing Russia
•Центральный музей Вооруженных сил РФ
•Выставка «Робостанция»
Отели:
•Апарт-отель «Измайловский парк»
•Sheraton Skypoint Luxe 5*
•Pentahotel Москва, Арбат 4*
Регистрация для участия в мероприятии
Фото: МОСТУРИЗМ
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