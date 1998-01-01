Новости Презентации турбизнеса Москвы пройдут 24 июня в Самаре В рамках программы будут представлены летние предложения и события в столице и состоятся деловые переговоры с представителями турбизнеса Москвы

Презентации турбизнеса Москвы пройдут 24 июня в Самаре Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы - приглашает туроператоров и туристические агентства Самарской области посетить бизнес-миссию и познакомиться с туристическими предложениями столицы. В рамках программы будут представлены летние предложения и события в столице и состоятся деловые переговоры с представителями турбизнеса Москвы

Дата и время проведения: 24 июня (среда) 2026 г., 11:00 - 14:00 Место проведения: Сигнал Ивент Холл, конференц-зал (г. Самара, ул. Лесная, 23, корпус 2) Программа мероприятия: 10:30 - 11:00 Сбор участников деловой программы, кофе-брейк 11:00 - 11:10 Приветственное слово 11:10 - 11:25 Презентация туристического потенциала Москвы 11:25 - 12:15 Презентации представителей туристической отрасли Москвы 12:15 - 13:45 Сессия бизнес-переговоров 13:45 - 14:00 Розыгрыш призов УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ: АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Туристические компании: •Интурист •Pegas Touristik •Империя туризма •Апогей ТК •Калита-Тур •Экскурсионный интерактивный проект для семейной аудитории «Спортивные познавательные проекты» •Лавояж – круизы&путешествия Объекты показа: •Солнце Москвы •Музей «АТОМ» •City Sightseeing Russia •Центральный музей Вооруженных сил РФ •Выставка «Робостанция» Отели: •Апарт-отель «Измайловский парк» •Sheraton Skypoint Luxe 5* •Pentahotel Москва, Арбат 4* Регистрация для участия в мероприятии Фото: МОСТУРИЗМ



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