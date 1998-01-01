Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
16 июня
Презентации турбизнеса Москвы пройдут 24 июня в Самаре
В рамках программы будут представлены летние предложения и события в столице и состоятся деловые переговоры с представителями турбизнеса Москвы

 

Презентации турбизнеса Москвы пройдут 24 июня в Самаре

Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы - приглашает туроператоров и туристические агентства Самарской области посетить бизнес-миссию и познакомиться с туристическими предложениями столицы.

В рамках программы будут представлены летние предложения и события в столице и состоятся деловые переговоры с представителями турбизнеса Москвы

 

Дата и время проведения:

24 июня (среда) 2026 г., 11:00 - 14:00

 

Место проведения:

Сигнал Ивент Холл, конференц-зал (г. Самара, ул. Лесная, 23, корпус 2)

 

Программа мероприятия:

10:30 - 11:00 Сбор участников деловой программы, кофе-брейк

11:00 - 11:10 Приветственное слово

11:10 - 11:25 Презентация туристического потенциала Москвы

11:25 - 12:15 Презентации представителей туристической отрасли Москвы

12:15 - 13:45 Сессия бизнес-переговоров

13:45 - 14:00 Розыгрыш призов

 

УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ:

  • АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы"

Туристические компании:

•Интурист

•Pegas Touristik

•Империя туризма

•Апогей ТК

•Калита-Тур

•Экскурсионный интерактивный проект для семейной аудитории «Спортивные познавательные проекты»

•Лавояж – круизы&путешествия

 

Объекты показа:

•Солнце Москвы 

•Музей «АТОМ»

City Sightseeing Russia

•Центральный музей Вооруженных сил РФ

•Выставка «Робостанция»

 

Отели:

•Апарт-отель «Измайловский парк»

Sheraton Skypoint Luxe 5*

Pentahotel МоскваАрбат 4*

 

Регистрация для участия в мероприятии

 

Фото: МОСТУРИЗМ



Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 