Исследование: Летний отпуск за рубежом проведут 42% топ-менеджеров, еще 34% - в России

Cамым востребованным зарубежным направлением для отдыха руководителей стали Турция, Таиланд, Вьетнам, Китай, Египет и островные курорты

Около 42% российских топ-менеджеров планирует отправиться на отдых за рубеж этим летом, еще 34% выбирают путешествия по России, сообщили в Ассоциации менеджеров

"Интерес к зарубежным поездкам среди российских топ-менеджеров остается высоким. Почти половина из них (42%) планируют провести летний отпуск за рубежом. Путешествия по России выбирают 34% участников опроса. Еще 12% намерены отдыхать на даче или на природе, 7% рассматривают санаторно-курортное лечение и спа-программы. При этом 5% управленцев планируют совсем отказаться от летнего отпуска", - говорится в исследовании ассоциации.

Согласно опросу, самым востребованным зарубежным направлением для отдыха руководителей стала Турция – ее выбрали 32% респондентов. Далее следуют страны Азии, включая Таиланд, Вьетнам, Китай и прочие (26%), курорты Египта (14%), а также островные курорты (Мальдивы, Сейшелы, Маврикий), их планируют посетить этим летом 13% респондентов. Европейские страны выбрали для отпуска 7% руководителей.

Наименее популярными зарубежными направлениями стали страны Латинской Америки, включая Кубу, Бразилию и Доминиканскую Республику (5%), а также государства Африки – Кения, Танзания, ЮАР и другие (3%).

По данным исследования, среди направлений для отдыха внутри страны лидируют Москва и Подмосковье, которые выбрали 34% участников исследования. Второе место по популярности занимают курорты Сибири – Алтай и Байкал (26%). Отдых на Кавказских Минеральных Водах планируют 14% руководителей, а 13% выбирают Сочи и другие курорты Краснодарского края.

Менее востребованными оказались Калининградская область (5%), Крым (4%), а также республики Северного Кавказа (2%), включая Дагестан, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Чечню. Столько же участников исследования рассматривают удаленные территории России – Камчатку, Курильские острова, плато Путорана и Якутию.

Как следует из результатов опроса, большинство руководителей (53%) готовы потратить на отдых в летнем сезоне-2026 от 100 тыс. до 300 тыс. рублей на человека. Бюджет от 300 тыс. до 500 тыс. – 21% респондентов, от 500 тыс. до 1 млн рублей – 10%. Более 1 млн рублей на одного отдыхающего готовы потратить 4% руководителей. Еще 12% рассчитывают уложиться в сумму до 100 тыс. рублей.

Половина участников исследования (51%) считают оптимальной продолжительность отпуска в 10-14 дней. Еще 28% нуждаются более чем в двух неделях отдыха, а 12% хотели бы проводить в отпуске не менее месяца. Лишь 6% считают достаточной одну неделю, а 3% восстанавливаются менее чем за семь дней.

По данным ассоциации, основными барьерами при планировании отпуска в этом году стали геополитическая неопределенность и риски, связанные с организацией поездок по отдельным маршрутам – этот фактор отметили 57% участников исследования.

Почти половина (48%) указали на заметный рост стоимости авиабилетов, еще 41% заявили, что отпускные планы осложняют высокая рабочая нагрузка и плотный график. Кроме того, каждый третий участник опроса отметил, что для него сложности при планировании были вызваны страхами и опасениями, связанными с безопасностью и здоровьем (36%), а 32% — с визовыми ограничениями и другими регуляторными барьерами.

В исследовании приняли участие топ-менеджеры из более чем 270 российских компаний в возрасте от 35 до 55 лет.

Опрос проходил посредством электронного анкетирования с 12 по 25 мая 2026 года. Респондентам предлагалось выбрать один или несколько вариантов ответа из предложенного списка.

/TOURBUS.RU