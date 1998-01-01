Максим Решетников: Лаос и Россия обсуждают прямое авиасообщение

По мнению экспертов, Лаос интересен нашим туристам только в составе комбинированных экскурсионных программ, поскольку там нет моря

Россия и Лаос обсудили вопросы гуманитарных связей, туризма и необходимость запуска прямого авиасообщения между странами, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Все это в повестке, и все наши российские ведомства по поручению председателя правительства плотно включились в работу", – цитирует его пресс-служба правительства.

Г-н Решетников отметил, что Москву и Вьентьян связывают десятилетия дружественных отношений. Это создает прочную базу для выстраивания экономических и гуманитарных связей.

Россия и Лаос отмечают существенный рост туристического потока, заявил также вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с лаосским коллегой Сонсаем Сипхандоном в понедельник в Москве.

"С удовлетворением отмечаем существенный рост туристического потока, в прошлом году взаимные поездки увеличились в полтора раза. Граждане наших стран с интересом знакомятся с богатой историей, культурой, традициями России и Лаоса", - сказал г-н Мишустин.

При этом, как рассказали ранее туроператоры, которых цитировал RTN, даже прямое авиасообщение вряд ли сделает эту страну востребованным направлением, так как там нет моря.

«Лаос идет только в комплекте с более «раскрученными» соседними странами, да и то – продукт на любителя, запрашивают его редко. Там же даже моря нет, поэтому прямой рейс ничего не улучшит, разве что во Вьетнам будет удобно добираться», – считает начальник отдела продаж компании «Содис» Ирина Мануильская.

Мнение коллеги разделяет генеральный директор компании Oriental Discovery Татьяна Харина: «Лаос могут спрашивать в комбинированных турах с Таиландом и Камбоджей, а только ради этой страны – не полетят. Но, честно говоря, я о таких запросах давно не слышала, даже до пандемии не спрашивали.

И прямой рейс ситуацию в корне не изменит, там нет пляжного отдыха. Но если билеты будут дешевые, то через него полетят в другие страны».

Штучным направлением, не пользующимся спросом у массового туриста, Лаос назвали и в компании ITM Group. Также там согласны с тем, что запуск прямых рейсов позволил бы делать комбинированные программы по Азии, объединяя Лаос, например, с соседним Таиландом.

«В целом это повысит интерес к направлению. А пока оно востребовано у искушенных путешественников, побывавших уже не в одной азиатской стране, кто интересуются историей и культурой экзотических стран.

Сейчас Лаос спрашивают даже реже, чем до пандемии», – пояснила эксперт Ирина Юрина.

По словам генерального директора компании «АРТ-тур» Дмитрия Арутюнова, Лаос – это «прекрасное экскурсионное направление. Но оно абсолютно не для массового туризма. Возможно, прямое воздушное сообщение предполагает развитие бизнес-поездок, в этом случае рейс будет востребован.

А с точки зрения туризма страна, где нет моря, в наше время не котируется».

Эксперт добавил, что Лаос хорошо идет в комбинации с Вьетнамом и Камбоджей. Обязательно посещают Луангпхабанг – город мастеров, там множество ремесленных мастерских и художественных магазинчиков, живописные храмы и вкусная еда – микс восточной и французской кухни.

«Очень красивое место, но перспектив в целом для направления пока не вижу. У нас это единичные продажи в составе комбинированных туров, туда заезжают максимум на три дня», – заключил эксперт.

/TOURBUS.RU