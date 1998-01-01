Эксперты: «Сейчас вынимать из оборота и замораживать средства было бы катастрофично»

Сроки уплаты отчислений туроператоров в фонд «Турпомощь» перенесены еще на 8 месяцев

Туроператорам в сфере выездного туризма продлили одну из ключевых мер государственной поддержки.

Правительство РФ перенесло срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности за 2025 год с 15 июня 2026 года на 15 февраля 2027 года. Соответствующее распоряжение уже подписано, - сообщае сегодня пресс-служба АТОР.

Как сообщили в правительстве, решение принято для поддержания финансовой устойчивости компаний в условиях сохраняющейся нестабильности на международном туристическом рынке.

Одним из основных факторов названа сложная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, которая продолжает влиять на выполнение туристических программ и спрос на отдельные зарубежные направления.

Отсрочка позволит туроператорам сохранить в обороте дополнительные средства и направить их на решение текущих задач.

«Высвобождаемые средства будут в том числе использованы для возврата денежных средств туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения из за наличия угрозы безопасности», - говорится в сообщении.

Как напомнили в АТОР,, что подобные меры поддержки уже применялись ранее. Правительство переносило сроки уплаты взносов в фонд персональной ответственности туроператоров в 2021, 2022 и 2025 годах, что помогало отрасли адаптироваться к внешним вызовам и сохранять финансовую устойчивость.

«Мера направлена на поддержание финансовой устойчивости туроператоров в условиях ограничений из-за угрозы безопасности в ряде стран. Перенос срока уплаты в фонд персональной ответственности — адресная поддержка, которая напрямую влияет на платёжеспособность туроператоров и снижает риски для потребителей», - подчеркнули в Правовой службе АТОР.

К

роме того, ранее было принято решение снизить размер обязательных отчислений за 2025 год с 1% до 0,75% от общей стоимости реализованного турпродукта в сфере выездного туризма.

В совокупности эти меры должны снизить финансовую нагрузку на участников рынка и поддержать стабильную работу компаний в период сохраняющейся неопределенности на международном туристическом направлении.

«С начала года, помимо того, что туроператоры остались без Кубы и Венесуэлы, прекратились и продажи туров на Ближний Восток, всей его транзитной составляющей. И сейчас вынимать из оборота и замораживать средства, безусловно, было бы катастрофично для ряда игроков.

При всем при этом мы рады, что правительство и Минэкономразвития очередной раз проявляют гибкость и чуткость, и вникают в проблемы отрасли», - подчеркнул вице-президент АТОР по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

/TOURBUS.RU

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