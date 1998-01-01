Новости Въездной туризм в России: 16 млн туристов к 2030 году, новые безвизовые страны и дефицит бюджета продвижения На заседании комиссии Госсовета по направлению «Туризм» представители власти, бизнеса и эксперты обсудили, что мешает развитию въездного туризма

К 2030 году Россия планирует принимать 16 млн иностранных туристов ежегодно, а экспорт туристических услуг — достичь 11 млрд долларов. Однако текущий бюджет на продвижение страны на международном рынке в десятки раз уступает конкурентам, а визовые и транспортные барьеры пока сдерживают потенциал. На прошедшем на минувшей неделе заседании комиссии Государственного Совета по направлению «Туризм» в рамках форума «Путешествуй!» представители власти, бизнеса и эксперты обсудили, что мешает въездному туризму и какие меры помогут достичь целевых показателей. Модератором выступил председатель комиссии, губернатор Приморского края Олег Кожемяко (на фото). В заседании приняли участие более 300 человек, включая представителей федеральных и региональных органов власти, туристического бизнеса и экспертного сообщества. Открывая заседание, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил устойчивый рост интереса к российским направлениям, несмотря на внешнее давление. За последние два года въездной туристический поток увеличился в полтора раза — почти до 6 млн поездок. За январь—апрель 2026 года Россию посетили 1,6 млн иностранных туристов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ключевая цель национального проекта «Туризм и гостеприимство» — увеличение экспорта туристических услуг в три раза по сравнению с уровнем 2023 года. К 2030 году страна должна принимать 16 млн иностранных туристов ежегодно, а экспортная выручка от туризма — достичь 11 млрд долларов. Однако, как отметил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, для достижения этих целей необходимо системно инвестировать в продвижение. По его данным, бюджет на продвижение туристического потенциала России сегодня составляет около 5 млн долларов — это в десятки раз меньше, чем у стран-конкурентов. Для сравнения: Турция тратит на продвижение 250 млн долларов в год, привлекая 52,7 млн туристов; Гонконг — 100 млн долларов при 44,5 млн туристов. «Если мы рассматриваем въездной туризм как полноценный международный бизнес, мы должны быть готовы использовать те же инструменты, которые сейчас используют другие участники рынка. Иначе заранее ставим себя в невыгодное положение», — заявил г-н Уманский. Он предложил зафиксировать расходы на продвижение в бюджете как производную от планируемого объема поступлений от туризма, а также развивать механизмы государственно-частного партнерства — совместные рекламные кампании, поддержку международных пресс-туров и зарубежных представительств. Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов доложил о текущем состоянии визовой политики. На сегодняшний день граждане 68 иностранных государств могут въезжать в Россию без виз. С 2019 года заключены соглашения о взаимных безвизовых поездках с 12 странами, включая Андорру, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. В активной проработке находятся соглашения с Бахрейном, Замбией, Лаосом и другими государствами. Особый акцент был сделан на единой электронной визе, которая оформляется за четыре календарных дня без необходимости предоставлять подтверждающие документы. Срок ее действия увеличен с 60 до 120 суток, а разрешенный срок пребывания — с 16 до 30 суток. В 2025 году выдано порядка 720 тыс. электронных виз, что в три с половиной раза превышает количество обыкновенных туристических виз на бумаге. «Существующая процедура оформления российских туристических виз является одной из самых простых и либеральных в мире», — подчеркнул г-н Моргулов. Развитие международного транспортного сообщения с Китаем стало одной из центральных тем заседания. Представитель Министерства транспорта РФ отметил, что в летний сезон 2026 года российские авиакомпании выполняют рейсы по 45 маршрутам с частотой 125 рейсов в неделю, китайские перевозчики — по 22 маршрутам с частотой 155 рейсов в неделю. На российско-китайской границе функционируют 20 пунктов пропуска. Ведется модернизация дорожной сети и железнодорожной инфраструктуры. Восстановлено пассажирское сообщение через погранпереход Забайкальск—Маньчжурия: в 2025 году перевезено более 36 тыс. пассажиров, а за первые четыре месяца 2026 года этот показатель уже превышен. Ключевым инфраструктурным проектом станет строительство первой в мире международной канатной дороги через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Ее пропускная способность составит до 2,5 млн пассажиров в год, а время пересечения границы займет всего несколько минут. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил рассмотреть в пилотном режиме схему беспошлинного перемещения товаров через Благовещенск и создать центр российско-китайского сотрудничества. Одним из ключевых вызовов остается отсутствие у иностранных туристов возможности пользоваться международными платежными инструментами. Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Потупкин предложил перенести срок обязательной идентификации SIM-карт для иностранцев до 14 дней после пересечения границы, чтобы они могли комфортно пользоваться банковскими и туристическими сервисами. Представитель Министерства цифрового развития доложил о пилотном проекте мобильного приложения «RU ID», которое доступно на 13 языках и позволяет иностранным гражданам в безвизовом порядке заполнять заявление о въезде, проходить проверки и получать доступ к государственным и коммерческим сервисам. Приложение уже установлено почти 1 млн раз, заявления заполнили более 150 тыс. иностранцев. Олег Кожемяко подчеркнул необходимость создания единого цифрового профиля иностранного туриста: «Электронные приложения должны быть удобны для иностранных туристов, обеспечивать доступ к банковским картам, туристическим сервисам и всему многообразию возможностей, которыми располагает Россия — от Калининграда до Владивостока». Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что в 2025 году Дальний Восток посетили 7 млн человек, две трети потока пришлось на Приморский край. За четыре месяца 2026 года зарубежный поток вырос на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Дальнем Востоке реализуется более 400 инвестиционных проектов в сфере туризма на сумму 390 млрд рублей. Среди ключевых — круглогодичные курорты «Три вулкана» на Камчатке и «Арсеньев» в Приморском крае, а также проект «Байкальская гавань». С 1 января 2027 года вся акватория Дальнего Востока станет единой территорией опережающего развития, где туризм будет обозначен как приоритетная отрасль. Также запускается механизм международной ТОР, который предоставит иностранным инвесторам дополнительную защиту от санкционных рисков. Заседание комиссии Госсовета показало: въездной туризм в России демонстрирует устойчивый рост, но для достижения амбициозных целей — 16 млн туристов и 11 млрд долларов экспорта к 2030 году — требуется комплексный подход. Среди ключевых задач: увеличение бюджета на продвижение страны в десятки раз, дальнейшее упрощение визового режима, развитие транспортной связанности с Китаем и другими странами-донорами, легализация платежных инструментов для иностранцев и создание «бесшовной» цифровой среды для туристов. Как отметил Илья Уманский, «если мы хотим достичь поставленной цели, нам необходимо не только определять цели, но и обеспечивать их достижение ресурсами, сопоставимыми с масштабами стоящих перед нами задач». /TOURBUS.RU Фото: Пресс-служба Россконгресс

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