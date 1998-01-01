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Chengdu Airlines начинает рейсы из Шеньяна во Владивосток и из Харбина и Цзямусы в Хабаровск/ Абу-Даби вводит бесплатные медстраховки для пассажиров а/к Etihad/ Росавиация разрешила полеты в Иран в дневное время

Chengdu Airlines начинает рейсы из Шеньяна во Владивосток и из Харбина и Цзямусы в Хабаровск

Авиакомпания Chengdu Airlines возобновила регулярные рейсы из Шеньяна (провинция Ляонин в Китае) во Владивосток, сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток".

Рейсы выполняются два раза в неделю на самолете Airbus A320. Первый рейс был выполнен в воскресенье.

Chengdu Airlines выполняла рейсы на этом направлении в летнем расписании в 2025 году. Chengdu Airlines также в настоящее время выполняет полеты из Харбина во Владивосток.

Авиакомпания Chengdu Airlines с 14 июля также начнет выполнять регулярные рейсы из Харбина и Цзямусы (Китай) в Хабаровск, сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта.

"Полеты запланированы два раза в неделю по каждому направлению - по вторникам и субботам до конца весенне-летней навигации. На маршрутах задействуют китайские лайнеры типа Comac C909, которые впервые примут в аэропорту Хабаровск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирам из аэропорта Хабаровск стали доступны полеты в китайские города Пекин, Харбин, Шанхай, на курорт Санья, в летнем расписании готовятся к запуску рейсы в Яньтай, Бэйдайхэ, Далянь.

Абу-Даби вводит бесплатные медстраховки для медицинское страхование для пассажиров а/к Etihad

Власти Абу-Даби с 1 июля и до конца 2026 года вводят бесплатное медицинское страхование для туристов, которые прибывают в эмират рейсами национального перевозчика ОАЭ Etihad, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Медицинская страховка от национальной страховой компании Daman будет бесплатно предоставляться каждому пассажиру, прибывающему на рейсе национального авиаперевозчика Объединенных Арабских Эмиратов авиакомпании Etihad. Она будет действовать до 15 дней пребывания в ОАЭ.

Инициатива реализуется перевозчиком в партнерстве с Департаментом культуры и туризма (DCT) Абу-Даби», - говорится в сообщении.



Как поясняют в пресс-службе перевозчика, страховка будет предоставляться автоматически при покупке билета Etihad в Абу-Даби в странах за пределами ОАЭ.

Путешественники, использующие бесплатную программу Etihad Stopover, также будут застрахованы на весь период своего пребывания.

Росавиация разрешила полеты в Иран в дневное время

Росавиация выпустила извещение (NOTAM) об ограничении использования авиакомпаниями России воздушного пространства Ирана.

Согласно сообщению ведомства, до 24 июня вводится запрет на полеты в эту страну в ночное и утреннее время - с 23:00 до 11:00 мск.

В остальное время - с 11:01 до 22:59 мск - решение о полетах авиакомпании должны принимать на основании оценки рисков, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО).



Согласно открытым данным, российские авиакомпании в настоящее время не выполняют регулярные рейсы в Иран.

До обострения военного конфликта на Ближнем Востоке в феврале между Москвой и Тегераном с частотой два раза в неделю летал "Аэрофлот".

/TOURBUS.RU