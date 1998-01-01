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15 июня
Тематический парк аттракционов «Орион» на ВДНХ отпраздновал свой третий день рождения
До 2030 года количество тематических объектов парка аттракционов увеличится более чем в три раза

 

13 июня тематический парк аттракционов «Орион» на ВДНХ отпраздновал свой третий день рождения. Гостей ждала праздничная программа «Космические 3 года» с шоу, мастер-классами, интерактивными зонами и активностями для всей семьи.

ВДНХ традиционно остается одной из ключевых площадок для досуга москвичей и туристов, предлагая разнообразные форматы отдыха в любой сезон. Тематический парк «Орион» продолжает развиваться, объединяя развлечения, образовательные программы и современные технологии.

 

В день рождения парка, на главной сцене на Площади «Ориона» состоялась праздничная программа. В течение всего дня работали ведущие и диджеи, создавая атмосферу праздника, около главной сцены работала лотерея призов «Колесо фортуны». Гости получали карту на стартовой точке, около сцены на главной площади Орион, катались на любых трех аттракционах, собирали отметки и меняли заполненную карту на возможность прокрутить колесо, чтобы получить памятные призы.

Около информационного центра «Орион» посетителей встречали три робота: «Инструктор Протокол», «Куратор Контакта» и «Оператор Эмоций». Роботы демонстрировали свои возможности: с ними можно было пообщаться и сделать фотографии. Также по парку перемещалась робособака, которая умеет ходить, бегать, танцевать, переворачиваться и реагировать на команды как настоящий четвероногий друг.

 

В семейном секторе у аттракциона «Авиатор» прошли веселые эстафеты, мастер-класс по шаромоделированию и подвижные игры с мягким реквизитом: неоновыми косами, лимбо и канатом, а также мастер-класс по настольному теннису.

В зоне Арены виртуальной реальности «Орион» прошел творческий мастер-класс, на протяжении всего мероприятия работала фотозона в ракете, где можно было получить эксклюзивный набор наклеек на память.

 

На сцене прозвучали приветственные слова генерального директора тематического парка аттракционов «Орион» Алексея Горбунова, а также актрисы театра и кино, амбассадора ВДНХ и тематического парка аттракционов «Орион» Юлии Пересильд.

Ко дню рождения парка аттракционов «Орион» с 15 июня по 31 августа при покупке стандартных билетов на аттракционы и «Воздушный трамвай» онлайн на сайте будет действовать скидка. Скидка не распространяется на льготные и комбо-билеты, билеты в аркадные комплексы и павильоны.

Узнать актуальную информацию о расписании мероприятий и работе аттракционов, а также приобрести билеты можно в информационных центрах на территории парка и на официальном сайте.

 

В рамках реализации Стратегии развития ВДНХ до 2030 года количество тематических объектов парка аттракционов «Орион»  увеличится более чем в три раза.

Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий для всей семьи на Главной выставке страны соответствует задачам национальных проектов «Семья», «Туризм и гостеприимство».

«Лето в Москве» — главное событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года — «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы.

 


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