Тематический парк аттракционов «Орион» на ВДНХ отпраздновал свой третий день рождения

До 2030 года количество тематических объектов парка аттракционов увеличится более чем в три раза

13 июня тематический парк аттракционов «Орион» на ВДНХ отпраздновал свой третий день рождения. Гостей ждала праздничная программа «Космические 3 года» с шоу, мастер-классами, интерактивными зонами и активностями для всей семьи.

ВДНХ традиционно остается одной из ключевых площадок для досуга москвичей и туристов, предлагая разнообразные форматы отдыха в любой сезон. Тематический парк «Орион» продолжает развиваться, объединяя развлечения, образовательные программы и современные технологии.

В день рождения парка, на главной сцене на Площади «Ориона» состоялась праздничная программа. В течение всего дня работали ведущие и диджеи, создавая атмосферу праздника, около главной сцены работала лотерея призов «Колесо фортуны». Гости получали карту на стартовой точке, около сцены на главной площади Орион, катались на любых трех аттракционах, собирали отметки и меняли заполненную карту на возможность прокрутить колесо, чтобы получить памятные призы.

Около информационного центра «Орион» посетителей встречали три робота: «Инструктор Протокол», «Куратор Контакта» и «Оператор Эмоций». Роботы демонстрировали свои возможности: с ними можно было пообщаться и сделать фотографии. Также по парку перемещалась робособака, которая умеет ходить, бегать, танцевать, переворачиваться и реагировать на команды как настоящий четвероногий друг.

В семейном секторе у аттракциона «Авиатор» прошли веселые эстафеты, мастер-класс по шаромоделированию и подвижные игры с мягким реквизитом: неоновыми косами, лимбо и канатом, а также мастер-класс по настольному теннису.

В зоне Арены виртуальной реальности «Орион» прошел творческий мастер-класс, на протяжении всего мероприятия работала фотозона в ракете, где можно было получить эксклюзивный набор наклеек на память.

На сцене прозвучали приветственные слова генерального директора тематического парка аттракционов «Орион» Алексея Горбунова, а также актрисы театра и кино, амбассадора ВДНХ и тематического парка аттракционов «Орион» Юлии Пересильд.

Ко дню рождения парка аттракционов «Орион» с 15 июня по 31 августа при покупке стандартных билетов на аттракционы и «Воздушный трамвай» онлайн на сайте будет действовать скидка. Скидка не распространяется на льготные и комбо-билеты, билеты в аркадные комплексы и павильоны.

Узнать актуальную информацию о расписании мероприятий и работе аттракционов, а также приобрести билеты можно в информационных центрах на территории парка и на официальном сайте.

В рамках реализации Стратегии развития ВДНХ до 2030 года количество тематических объектов парка аттракционов «Орион» увеличится более чем в три раза.

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