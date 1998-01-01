Эксперты: «Инвестировать в туризм выгодно!»

На форуме «Путешествуй!» представили каталог инвестиционных проектов в сфере туризма с общим бюджетом более 2,2 трлн. руб

На площадке международного туристического форума «Путешествуй!», завершившегося вчера в Москве, представили перспективные проекты для инвестиций в туристическую инфраструктуру «Инвестировать в туризм выгодно!»

Мероприятие прошло под эгидой Туризм.РФ в формате питч-сессий, организованных оргкомитетом форума при поддержке Фонда «РК-Инвестиции», Корпорации МСП, «Авито Путешествия», Финансовой академии при Правительстве РФ, DSS Consulting.

Участниками встречи стали лидеры туриндустрии России, инвесторы, предприниматели, руководители ведущих сетей отелей, отраслевые эксперты, представители органов государственной власти и институтов развития.

Слушателям были представлены инвестиционные проекты из многих регионов России и стран дальнего зарубежья, включая Танзанию и Шри-Ланку.

Аудитория смогла из первых уст ознакомиться с инвестиционным потенциалом туристических объектов, задать вопросы инициаторам и получить ответы от признанных экспертов финансовой отрасли.

В качестве приглашённых экспертов мероприятия выступили: Сергей Большаков, директор по инвестициям Фонда «РК-Инвестиции»; Михаил Шелдунов, директор дирекции по реализации проектов АО «Корпорация Туризм.РФ»; Максим Астапенков, руководитель дирекции регионального развития Корпорации МСП и др. професстоналы

«Мероприятия подобного формата — это возможность для предпринимателей заявить о себе, найти партнёров и инвесторов, шанс получить дополнительную экспертизу, нужные контакты, импульс для дальнейшего развития своих проектов. Уверен, что наша сегодняшняя встреча будет максимально продуктивной для всех участников», — заявил Михаил Шелдунов, директор дирекции по реализации проектов Туризм.РФ.

«Сегодня особенно важно создавать условия, при которых перспективные туристические проекты могут находить инвесторов, партнёров и аудиторию. Такие площадки помогают объединять участников рынка, ускорять развитие туристической инфраструктуры и раскрывать потенциал регионов.

Мы видим высокий интерес к внутреннему туризму и считаем, что инвестиции в отрасль остаются одним из ключевых факторов её устойчивого роста», — отметил Александр Бакушкин, директор по взаимодействию с органами государственной власти «Авито Путешествия».

«Сегодня с ростом популярности внутреннего туризма малый и средний бизнес активно включился в развитие этого направления. Для поддержки таких инициатив мы на цифровой платформе МСП.РФ запустили специальный сервис, который помогает предпринимателям запускать свои проекты не вслепую, а подавать заявки на участие в создании инфраструктуры для туризма там, где на это есть запрос из регионов.

Он позволяет подбирать локации, а также структурировать и реализовывать инвестиционные проекты с получением различного вида господдержки», — сообщил Максим Астапенков, руководитель дирекции регионального развития Корпорации МСП.

Также участникам встречи представили каталог туристических инвестиционных проектов регионов России, подготовленный Фондом «РК-Инвестиции» при поддержке Корпорации Туризм.РФ.

«В каталоге в рамках подготовки к питч-сессии мы аккумулировали около ста интереснейших инвестиционных проектов в сфере туризма с общим бюджетом более 2,2 трлн. руб. Печатная версия каталога представлена на форуме «Путешествуй!», а электронная размещена в открытом доступе для потенциальных инвесторов на портале форума.

Уверен, что любой заинтересованный инвестор сможет найти там для себя проект подходящего масштаба», — заявил Сергей Большаков, директор по инвестициям Фонда «РК-Инвестиции».

/TOURBUS.RU

ФОТО: «Туризм РФ»