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«Аэрофлот» вводит дополнительные рейсы в Бодрум, Даламан и Анталью из семи регионов России

Суммарно по всем турецким направлениям «Аэрофлот» предложит туристам на пике сезона более 105 тыс. дополнительных кресел

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе авиакомпании, «Аэрофлот» в период высокого спроса вводит дополнительные регулярные рейсы в аэропорты Турции из Москвы и шести регионов России.

Увеличится количество полётов в Бодрум, Даламан, Анталью из «Шереметьево», а также в Анталью из Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод.

Дополнительные полёты из Москвы в Бодрум будут выполняться с 3 июля по 27 сентября с частотой три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям.

На воздушной линии будут задействованы лайнеры Airbus A321 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес.

Из Москвы в Даламан запланированы дополнительные рейсы с 6 июля по 10 сентября с частотой три раза в неделю: по понедельникам, средам и четвергам. Полёты будут выполняться на самолётах Boeing 737 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес.

Из Москвы в Анталью с 26 июня по 11 октября добавлено два дополнительных ежедневных рейса на лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес.

Программа полётов в Анталью из шести городов России дополняется рейсами на лайнерах Airbus A320 в компоновке Эконом и Бизнес:

· из Челябинска с 27 июня по 10 октября — три рейса в неделю: по понедельникам, средам и субботам;

· из Перми с 27 июня по 10 октября — один рейс по субботам;

· из Казани с 26 июня по 9 октября — два рейса в неделю: по вторникам и пятницам;

· из Екатеринбурга с 28 июня по 11 октября — три рейса в неделю: по вторникам, четвергам, воскресеньям;

· из Самары с 28 июня по 11 октября — два рейса в неделю: по четвергам и воскресеньям;

· из Минеральных Вод с 26 июня по 9 октября — три рейса в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Как отмечают в авиакомпании, «новые рейсы масштабируют существующую программу полётов из Москвы и шести городов РФ на популярные курорты Турции. Суммарно по всем направлениям «Аэрофлот» предложит пассажирам более 105,1 тыс. дополнительных кресел».

Ранее авиакомпания сообщала, что увеличивает частоту рейсов из Москвы в Бодрум с 6 июня по 8 июля, а в Даламан — с 9 июня по 6 октября.

Как отмечала ранее руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Ланская, спрос на летний сезон в Турции превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 10%. Направление сохраняет статус самого популярного за счет широкой полетной программы, высокого объема гостиничного предложения и устойчивого интереса к формату all inclusive.

«Лучше всего продаются объекты 5*, на них приходится более 80% общего объема бронирований, а спрос по сравнению с прошлым годом вырос почти на 6%.

Также заметно усилился интерес к отелям 4*+, которые показывают наиболее высокую динамику роста.

В целом можно говорить о смещении спроса на глубину к более качественному размещению. Бюджетные объекты бронируются активнее по мере приближения дат заезда», – уточнила она.

/TOURBUS.RU