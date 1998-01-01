Аналитики: Туры в Турцию в сентябре остаются бюджетными, но цены активно растут

Аналитическая служба АТОР провела мониторинг цен на пакетные туры в Турцию с вылетами во второй половине июля, августе и сентябре

Аналитическая служба АТОР провела мониторинг минимальных цен на пакетные туры в Турцию с вылетами во второй половине июля, августе и сентябре.

В выборке участвовали – 21 отель на курортах Анталийского побережья, от супербюджетных до «тяжелого люкса». Были изучены цены – за 10 ночей на двоих с перелётом и питанием «все включено».

Июль

В июне по сравнению с маем цены на туры с вылетами в середине июля снизились у 15 отелей из 21. Медианное снижение – 1,5%, среднее – 1,9%. К апрелю падение ещё заметнее: медиана –3,2%, среднее –4,0%. Люксовые отели дешевеют активнее: скидки достигают 10–12% (Spice Hotel, Nirvana Cosmopolitan, Mardan Palace).

Август

К маю снижение у 11 отелей, рост у 10. Медиана –1,8%, среднее –1,2%.

А вот к апрелю картина лучше: снижение у 15 отелей, медиана –2,9%, среднее –3,4%. Активнее всего дешевеют отели высокого сегмента. Mardan Palace снизился к маю на 15%, к апрелю – на 12%.

Сентябрь

Единственный месяц, где в июне по сравнению с маем зафиксирован небольшой рост (+0,5%). К апрелю цены все равно снизились (медиана –1,9%, среднее –2,0%). Бюджетные отели чаще дорожают, премиум – дешевеют.

Годовая динамика: рублевые цены на июль выросли на 2–3%, но только потому, что отельеры подняли цены в евро. Сам рубль за год укрепился на 8,7% – и без повышения контрактных ставок отдых стал бы заметно дешевле.

Ниже приведены ориентировочные диапазоны цен на пакетные туры (10 ночей на двоих, с перелетом из Москвы):

Бюджетные 4* и ультрабюджетные 5* – 120–185 тыс. руб.

Качественные 4* и бюджетные 5* – 175–254 тыс. руб.

Классические 5* – 255–350 тыс. руб.

Качественные пятерки высокого уровня – 365–420 тыс. руб.

Премиум 5* – 420–600 тыс. руб.

«Тяжёлый люкс» – 650–1800 тыс. руб.

Июнь оказался выгоднее мая для бронирования июльских туров. По августу ситуация не так однозначна, но по сравнению с апрелем цены в июне на август во многих случаях снизились. Люксовые отели гибче в цене – выгода достигает 10–12%.

Как отмечают эксперты, «Сентябрь остаётся самым бюджетным месяцем высокого пляжного сезона, но бронировать его лучше уже сейчас: аналитики АТОР фиксируют подъем спроса на осеннюю Турцию, цены могут пойти вверх уже скоро».

/TOURBUS.RU