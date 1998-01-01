Дмитрий Вахруков: Минэкономразвития не будет регулировать агрегаторы и создавать «госбукинг»

По словам заминистра экономики, «задача государства в цифровом туризме – дать бизнесу рабочие инструменты»

Минэкономразвития не считает необходимым вводить специальное регулирование для туристических агрегаторов и не планирует создавать «госбукинг» – государственную платформу для бронирования туруслуг, включая отели и авиабилеты, заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков на прошедшем в Москве форуме «Путешествуй!», - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Отличий платформенных решений в сфере туризма от аналогов в других отраслях нет. Отсюда исходит одна из наших текущих парадигм, что специального регулирования именно туристических платформ пока просто не требуется» – сказал Дмитрий Вахруков.

По его словам, главная задача платформ – сокращение издержек по пути от продавца к покупателю. Туризм – сложносочиненный продукт и сложно администрируемая отрасль, так как состоит из комплекса услуг, и платформы предлагают такие решения покупателю, постоянно их совершенствуя.

«Если те туроператоры, которые нацелены на массовый спрос, а не на специализированные сложные турпродукты, в ближайшем будущем не смогут адаптироваться, рискуют быть полностью поглощены платформенными решениями», – сказал замминистра.

Он заявил также, что Минэкономразвития не планирует создавать альтернативную государственную систему бронирования в туризме.

По его словам, задача государства в цифровом туризме – дать бизнесу рабочие инструменты для решений с открытыми данными, аналитикой и дашбордами.

«Наше понимание общей государственной платформы продвигается, но «госбукинга» не будет, мы не хотим стать альтернативой существующих платформ, а будем создавать вспомогательные информационные сервисы. Начали с эталонных сервисов, то есть реестров объектов размещения, туроператоров и турагентов, гидов, инструкторов-проводников, классифицированных трасс и пляжей. Этими данными могут воспользоваться и туристы.

Второй сервис – сквозная аналитика, полная цепочка данных от спроса до потребления в отрасли, которая будет способствовать повышению прозрачности рынка и улучшению качества услуг.

Участники рынка смогут пользоваться аналитикой для развития своего бизнеса», – сказал г-н Вахруков.

/TOURBUS.RU