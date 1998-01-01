Новости Регионы России представили на ВДНХ Тол Бабая, мурманских викингов, десерт «Белый атом» и Арбузный тракт В Москве завершился VI Международный туристический форум «Путешествуй!», который собрал более 400 тыс. посетителей.

Вчера в в Москве завершился VI Международный туристический форум «Путешествуй!» В рамках масштабного мероприятия, в течение четырёх дней, участники - представители 83 регионов России демонстрировали свои лучшие туристические продукты и идеи, - собщает наш специальнй корреспондент. По предварительным данным, форум собрал более 400 тыс. посетителей. В этом году партнером форума стала Калининградская область, которая в 2026 году празднует свой 80-летний юбилей. Ежегодно тысячи путешественников устремляются сюда за особой атмосферой, балтийским морем и красотами Куршской косы. На «янтарном» стенде можно было узнать о популярных достопримечательностях и курортах, своими руками изготовить янтарную игрушку на мастер-классе, поискать янтарь в песочнице, а также совершить с ними виртуальную прогулку по центру Калининграда. Удмуртская Республика зазывала на свой колоритный стенд пельменями, народными традициями и сказочным Тол Бабаем - главным зимним волшебником Удмуртии. С ним можно сделать памятное фото, передать письмо и узнать больше о традициях региона. Любителей гастрономии проинформировали о знаменитом Пельменном фестивале, а для самых любознательных подготовили квиз по региону.

Награду за самый креативный стенд получила Мурманская область, которая привезла на ВДНХ настоящую атмосферу Арктики: морские волны, северный характер, гастрономические открытия и даже... викингов. Креативно представила себя Тюмень – о ее знаменитых термальных источниках языком танца рассказали «посетители» в халатах и купальниках. Волгоградская область, ставшая лауреатом II степени в номинации «Лучшая вовлекающая программа экспозиции», представила сразу три туристических проекта: национальный маршрут «ВолгоГранд — 34 впечатления», гастрономический маршрут «Арбузный тракт» и круглогодичный парк развлечений. В рамках мероприятия, гостей знакомили с туристическими объектами региона, сувенирами и локальными продуктами. Челябинская область также радовала гостей своими гастрономическими изысками. Например, потенциально знакомила с необычным десертом «Белый атом имени И.В. Курчатова» и пирожным «Сталь сердец» в виде стальной руды по подобию скульптуры. Липецкая земля на своем стене активно популяризировала промышленный туризм. В программе предлагаемых туров - посещение кофейного завода, молочной фермы полного цикла, производство растительных масел, ореховой пасты и мн. др. Ярким украшением форума стало выступление Ярославской делегации, представившей в эти дни свое богатое культурное наследие. На стенде желающих знакомили с потенциалом города Ярославля, Рыбинска, Переславля-Залесского, Углича, Мышкина, Пошехонья, Тутаева, Ростова Великого, Вятского, Данилова, Гаврилов-Яма и других точек притяжения туристов. Ярославская область по праву считается сердцем Золотого кольца России и каждый город региона хранит уникальную историю. На стенде Рязанской области, который получил высокую оценку у посетителей, были представлены сразу четыре главных направления развития туризма: промышленный, автомобильный, детский и пешеходный. Гости стенда могли поучаствовать в викторинах, мастер-классах и сделать фото на память с псом Мампусом — верным спутником юных путешественников. В итоге, представителям рязанской делегации был вручен диплом лауреата в номинации «Творческий вклад в фестивальную программу». На стенде республики Алтай гостей ждало горловое пение — древнее искусство сказителей, которое веками передавалось из поколения в поколение и до сих пор остается одной из самых ярких культурных традиций региона. В Москву привезли не просто туристические маршруты, а ту самую энергетику «места силы», за которой люди готовы ехать через тысячи километров. Живое общение, тепло алтайского гостеприимства и невероятный запрос на чистоту, тишину и величие гор, - вот что притягивало в эти дни посетителей к стенду. По словам участников форума фестиваля, главный итог - понимание того, что богатство нашей страны - в уникальности каждого ее уголка. /TOURBUS.RU ФОТО: ТБ

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