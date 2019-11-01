|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
15 июня
Кипр с сегодняшнего закрывает свои визовые центры в России
Теперь заявления на получение въездных виз будут приниматься в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах
Посольство Кипра в Москве с 15 июня прекращает принимать заявления на въездные визы через визовые центры BLS International, сообщает диппредставительство.
"Посольство Республики Кипр в Москве информирует, что с понедельника, 15 июня 2026 года, заявления на получение въездных виз будут приниматься в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре", - говорится в сообщении.
Кипр в 2025 году принял 63,7 тыс. российских туристов, что на 31% больше, чем годом ранее, сообщает в свою очередь Российский союз туриндустрии
"В 2025 году российский турпоток на Кипр вырос на 31% - с 48,7 тыс. прибытий в 2024 году до 63,7 тыс. Это одна из лучших динамик среди всех зарубежных рынков. При этом общий иностранный турпоток на Кипр снизился. С начала года остров принял 710 тыс. иностранных туристов, что почти на 18% меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.
Как пояснил эксперт РСТ Михаил Абасов, работа визовых центров BLS в ряде случаев сопровождалась организационными сложностями, которые вызывали жалобы со стороны заявителей, чем может быть вызвано решение дипмиссии о замене оператора визовых центров.
В вопросе перевозки туристов на Кипр туроператоры в этом году сделали ставку на стыковочные рейсы, отказавшись от формирования собственных блоков мест, - сообщал ранее АТОР.
Ни одна из опрошенных компаний не планирует блочную перевозку. Как поясняют в Space Travel, блоки невыгодны, поскольку за сопоставимые деньги туристы могут сами организовать перелет с пересадками.
Среди рекомендуемых вариантов – авиакомпании FlyOne (через Армению), Georgian Airways (через Грузию), а также Emirates с пересадкой в Дубае и Qatar Airways с пересадкой в Дохе.
По данным министерства туризма Кипра, в 2025 году страну посетило 63,8 тыс. россиян (+30,9% к 2024 году).
По сравнению с доковидным 2019 годом российский турпоток на Кипр сократился в 12,2 раза (почти 782 тыс. прибытий).
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|