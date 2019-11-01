Новости Кипр с сегодняшнего закрывает свои визовые центры в России Теперь заявления на получение въездных виз будут приниматься в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах

Посольство Кипра в Москве с 15 июня прекращает принимать заявления на въездные визы через визовые центры BLS International, сообщает диппредставительство. "Посольство Республики Кипр в Москве информирует, что с понедельника, 15 июня 2026 года, заявления на получение въездных виз будут приниматься в консульском отделе посольства, а также в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре", - говорится в сообщении.



В посольстве поясняют, что заявления должны подаваться лично. Заявителям необходимо представить все требуемые документы, сопровождающие заявление, как оригиналы, так и их копии. Для каждого заявителя должен быть подготовлен отдельный комплект документов. Заявления должны быть поданы не позднее чем за 15 дней до даты предполагаемой поездки.



По данным посольства, 13 июня истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International, в связи с чем с этой даты прекращается приём заявлений в местных офисах компании.

"Заявителям, подавшим документы в визовых центрах BLS International до 11 июня 2026 года, необходимо получить свои паспорта в соответствующих визовых центрах", - уточняется в сообщении.

В диппредставительстве сообщили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиков услуг Кипр в 2025 году принял 63,7 тыс. российских туристов, что на 31% больше, чем годом ранее, сообщает в свою очередь Российский союз туриндустрии "В 2025 году российский турпоток на Кипр вырос на 31% - с 48,7 тыс. прибытий в 2024 году до 63,7 тыс. Это одна из лучших динамик среди всех зарубежных рынков. При этом общий иностранный турпоток на Кипр снизился. С начала года остров принял 710 тыс. иностранных туристов, что почти на 18% меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. Как пояснил эксперт РСТ Михаил Абасов, работа визовых центров BLS в ряде случаев сопровождалась организационными сложностями, которые вызывали жалобы со стороны заявителей, чем может быть вызвано решение дипмиссии о замене оператора визовых центров. В вопросе перевозки туристов на Кипр туроператоры в этом году сделали ставку на стыковочные рейсы, отказавшись от формирования собственных блоков мест, - сообщал ранее АТОР. Ни одна из опрошенных компаний не планирует блочную перевозку. Как поясняют в Space Travel, блоки невыгодны, поскольку за сопоставимые деньги туристы могут сами организовать перелет с пересадками. Среди рекомендуемых вариантов – авиакомпании FlyOne (через Армению), Georgian Airways (через Грузию), а также Emirates с пересадкой в Дубае и Qatar Airways с пересадкой в Дохе. По данным министерства туризма Кипра, в 2025 году страну посетило 63,8 тыс. россиян (+30,9% к 2024 году). По сравнению с доковидным 2019 годом российский турпоток на Кипр сократился в 12,2 раза (почти 782 тыс. прибытий). /TOURBUS.RU

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