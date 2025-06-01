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Эксперты: Спрос на бронирование российских отелей на предстоящие «длинные выходные» вырос на 25%

При этом, несмотря на рост бронирований на предстоящие трехдневные праздники, в целом на внутреннем туррынке наблюдается охлаждения спроса

В предстоящие длинные выходные с 12 по 14 июня количество бронирований гостиниц в России выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в сети Azimut Hotels. Рост спроса подтверждают и другие участники рынка, опрос которых сегодня публикует газета «Известия»

В сервисе «Островок» отметили, что число бронирований на День России увеличилось на 5% в годовом выражении.

Наиболее популярными направлениями остаются традиционные города для коротких поездок. Так, в Нижнем Новгороде число бронирований увеличилось почти в 1,5 раза, в Костроме — на треть, в Ярославле — на 28%, в Суздале — на 20%, в Екатеринбурге — на 15%. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Пскове и Новосибирске рост составил около 10%, следует из данных «Островка».

В Cosmos Hotel Group сообщили, что в целом загрузка на праздничные даты сопоставима с прошлогодней. Однако в ряде регионов отмечен заметный рост: на Алтае — на 19%, в Волгограде — на треть, в Когалыме — на 29%, в Карелии — на 14%, в Астрахани — более чем в три раза, во Владикавказе — почти в 3,5 раза. При этом часть спроса смещается ближе к датам поездки, что связано с сокращением глубины бронирований, говорит представитель компании.

Средняя стоимость проживания на праздничный период составила 6,6 тыс. рублей за ночь, что на 5% выше уровня прошлого года.

Аналогичную оценку привел вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, по словам которого спрос на путешествия на предстоящие праздники вырос на 4,2%. Он отметил, что это динамика органичного роста.

Несмотря на рост бронирований на предстоящие трехдневные праздники, в целом на внутреннем туристическом рынке наблюдаются признаки охлаждения спроса, обратил внимание Дмитрий Горин. Это, по его словам, результат нескольких факторов, включая укрепление рубля и перебои в работе воздушного транспорта.

В отдельных направлениях рост объясняется низкой базой — в частности, это касается Анапы.

Эксперты также связывают июньский всплеск поездок с отложенным спросом. Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева пояснила, что в 2026 году майские праздники не были продолжительными, как в предыдущие годы: между ними образовалась полноценная рабочая неделя.

Это, по ее словам, заставило часть россиян отказаться от длинных майских поездок и перенести отдых на июнь. Схожую оценку приводят и в Azimut Hotels, отмечая перераспределение спроса между праздничными периодами.

Дополнительным драйвером роста стала «экономика впечатлений», считает Екатерина Косарева. Во многом это связано с увеличением платежеспособной части населения среди зумеров, показало исследование Strategy Partners. По данным аналитиков, представители этого поколения путешествуют чаще других возрастных групп и больше склонны пробовать необычные турпродукты.

На этом фоне регионы, по словам эксперта, уже не ограничиваются ожиданием туристического потока, а активно формируют событийную повестку — проводят фестивали, концерты и локальные праздники для привлечения гостей, добавила Екатерина Косарева.

/TOURBUS.RU