Максим Решетников: Запрет на продапжу туров в ОАЭ будет снят после стабилизации обстановки в регионе

Сегодня обстановка на Ближнем Востоке нестабильная и накладывает ограничения на наращивание турпотоков, но как только ситуация стабилизируется, они будут сняты, сообщил в четверг министр экономического развития Максим Решетников, которого цитирует «Интерфакс».

"Понимаем, что сегодня обстановка на Ближнем Востоке нестабильная. Она объективно накладывает ограничения на наращивание турпотока.

Но в этой связи я бы хотел поблагодарить наших эмиратских партнёров за поддержку российских туристов в острой фазе кризиса. Мы очень ценим то, как внимательно власти Объединённых Арабских Эмиратов отнеслись к этой ситуации, и максимальное содействие было оказано", - сказал он в ходе бизнес-диалога ОАЭ-Россия в рамках форума "Путешествуй!" на ВДНХ.



"Ну и, конечно, мы с нетерпением ждем, чтобы ситуация стабилизировалась, соответственно, и как только позволит, мы все те ограничения, которые сейчас есть, снимем, но надо сказать, что у нас рейсы летают, и туристы, которые путешествуют частным образом, могут спокойно покупать билеты", - констатировал министр.



Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе добавила, что российские туристы с большим нетерпением ожидают отмены рекомендаций МИД и Минэкономразвития о нежелательности поездок в ОАЭ.

"В текущей ситуации ожидания только одни. Туристы ждут, когда смогут купить понятный турпакет у туроператоров, чтобы с комфортом отдыхать в эмиратах. Сейчас они могут только самостоятельно забронировать отель и отдельно приобрести билет", - сказала она.



Напомним, что МИД и Минэкономразвития с 3 марта рекомендовали туристам не ездить в шесть стран Персидского залива – ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу и продвижение туров. 20 апреля Росавиация отменила ограничения на полеты российских авиакомпаний на Ближний Восток.

Перевозчики ОАЭ Emirates, Etihad, flydubai уже выполняют рейсы в Россию. Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июня возобновила регулярные рейсы из Москвы в Дубай (ОАЭ).



Туроператоры, опрос которых ранее опубликовал АТОР, отмечают, что восстановление полетной программы национальным авиаперевозчиком говорит о наличии спроса на поездки в ОАЭ у россиян.

«С одной стороны, это бизнес-путешественники, с другой, большое количество туристов, которые в данный момент отдыхают в отелях ОАЭ по самым низким ценам. Ехать в ОАЭ сейчас получается очень выгодно, потому что с середины марта все отели там дают самые низкие цены на проживание, которые когда-либо были», – объяснили в пресс-службе «Интуриста».

Вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян также отмечает, что пассажиропоток между Россией и Эмиратами находится сейчас на стабильном уровне.

«Наши граждане в своих правах не ограничены и могут ездить куда хотят и когда хотят. А вот туркомпаниям сейчас, конечно, хотелось бы начать хоть какие-то продажи. На одних и тех же рынках уже тесновато», – говорит эксперт.

В одной из опрошенных АТОР компаний рассказывают, что самостоятельные путешественники продолжают активно бронировать размещение в ОАЭ на агрегаторах, а организованный туризм оказался в проигрышном положении.

«Туристы едут и отдыхают, а мы, туроператоры, ждем, когда отменят действие распоряжения, ограничивающего продажу туров. Проигрывает в итоге только легальный и законопослушный российский бизнес.

Хотя именно мы во время кризиса взяли на себя ответственность за туристов: платили, обеспечивали размещение, вывозили за свой счет, и так далее. А возобновить продажи туров мы сможем последними», – отмечает эксперт.



В прошлом году в ОАЭ побывало 2,35 млн российских граждан, в том числе 1,72 млн с целью туризма, это на 17% больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU

Фото: www.jigsawexplorer.com