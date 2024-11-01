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11 июня
Максим Решетников: Запрет на продапжу туров в ОАЭ будет снят после стабилизации обстановки в регионе
Туроператоры отмечают, что туристы с нетерпением ожидают отмены рекомендаций МИД и Минэкономразвития о нежелательности поездок в страны Залива
Сегодня обстановка на Ближнем Востоке нестабильная и накладывает ограничения на наращивание турпотоков, но как только ситуация стабилизируется, они будут сняты, сообщил в четверг министр экономического развития Максим Решетников, которого цитирует «Интерфакс».
"Понимаем, что сегодня обстановка на Ближнем Востоке нестабильная. Она объективно накладывает ограничения на наращивание турпотока.
Но в этой связи я бы хотел поблагодарить наших эмиратских партнёров за поддержку российских туристов в острой фазе кризиса. Мы очень ценим то, как внимательно власти Объединённых Арабских Эмиратов отнеслись к этой ситуации, и максимальное содействие было оказано", - сказал он в ходе бизнес-диалога ОАЭ-Россия в рамках форума "Путешествуй!" на ВДНХ.
«С одной стороны, это бизнес-путешественники, с другой, большое количество туристов, которые в данный момент отдыхают в отелях ОАЭ по самым низким ценам. Ехать в ОАЭ сейчас получается очень выгодно, потому что с середины марта все отели там дают самые низкие цены на проживание, которые когда-либо были», – объяснили в пресс-службе «Интуриста».
Вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян также отмечает, что пассажиропоток между Россией и Эмиратами находится сейчас на стабильном уровне.
«Наши граждане в своих правах не ограничены и могут ездить куда хотят и когда хотят. А вот туркомпаниям сейчас, конечно, хотелось бы начать хоть какие-то продажи. На одних и тех же рынках уже тесновато», – говорит эксперт.
В одной из опрошенных АТОР компаний рассказывают, что самостоятельные путешественники продолжают активно бронировать размещение в ОАЭ на агрегаторах, а организованный туризм оказался в проигрышном положении.
«Туристы едут и отдыхают, а мы, туроператоры, ждем, когда отменят действие распоряжения, ограничивающего продажу туров. Проигрывает в итоге только легальный и законопослушный российский бизнес.
Хотя именно мы во время кризиса взяли на себя ответственность за туристов: платили, обеспечивали размещение, вывозили за свой счет, и так далее. А возобновить продажи туров мы сможем последними», – отмечает эксперт.
/TOURBUS.RU
Фото: www.jigsawexplorer.com
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