Royal Jordanian запускает долгожданные прямые рейсы из Москвы в Акабу

Полеты на популярный курорт на Красном море будут выполняться дважды в неделю на Airbus A320neo

Как сообщает сегодня АТОР, авиакомпания Royal Jordanian заявила о планах запустить прямые рейсы из Москвы в Акабу. Полеты будут выполняться дважды в неделю на Airbus A320neo, продажи билетов должны стартовать в ближайшее время.

Сейчас авиакомпания продолжает летать из Москвы (Домодедово), в Амман 2–3 раза в неделю. По данным перевозчика, пассажиропоток на этом маршруте за первые четыре месяца 2026 года вырос на 20%.

Для Иордании это важный момент: до сих пор прямые рейсы из России в основном приводили туристов в Амман – под экскурсионные программы, Мертвое море и комбинированные маршруты. Прямой рейс в Акабу фактически открывает для рынка пляжную точку входа в страну.

Дополнительный стимул для направления – безвизовый режим. С 13 декабря прошлого года россияне могут находиться в Иордании без визы до 30 дней подряд и суммарно до 90 дней в течение года.

Это означает отсутствие визовых сборов, экономию времени и возможность спонтанных поездок – фактор, который туроператоры называют одним из ключевых для роста спроса.

Вице-президент АТОР и гендиректор Space Travel Артур Мурадян напомнил: на рынке не первый год говорят, что Иордании нужны прямые рейсы именно на побережье.

Полеты в Амман обслуживали в основном экскурсионные программы и велнес-туры на Мертвое море, а основной спрос до пандемии формировал пляжный отдых. Шанс оттянуть часть аудитории у Египта, по его оценке, есть, но при двух условиях – специальные тарифы и наличие All Inclusive.

В Anex, в свою очередь, подчеркивают: «Иордания ориентируется на спокойный, респектабельный отдых. Акабе вполне по силам завоевать интерес путешественников благодаря богатому дайвингу и снорклингу, экскурсиям к Петре и пустыне Вади-Рам, а также качественному сервису и отелям известных мировых сетей».

В ITM group считают, что потенциал Иордании кратно выше текущего потока, но сдерживается геополитическим фоном. Шанс перетянуть аудиторию у Египта есть, однако речь не о массовом «пакетном» туристе, а о более взыскательной публике: если Египет – это в первую очередь пляжный отдых с периодическими выездами на экскурсии, то Иордания – «страна-музей».

В ICS Travel Group уверены: при правильном позиционировании и развитии инфраструктуры Иордания способна стать альтернативой и Египту, и Турции, сохранив свой историко-духовный облик.

Туроператоры уже включились в работу над новым направлением. ICS Travel Group подписывает соглашение с Royal Jordanian и готова брать блоки на рейсах в Акабу – трансфер от аэропорта до отелей займет не более 20 минут.

Space Travel провел переговоры с авиакомпанией и скоро запустит продажи туров на базе новых рейсов. Акаба появилась в ассортименте Anex, и туроператор изучает возможность взять блоки мест.

В ITM group и «Русском Экспрессе» также прорабатывают решение по блокам – у обоих направление уже представлено в ассортименте. PAC Group, у которой Акаба часто входит в стандартные экскурсионные маршруты, тоже заинтересована в новом рейсе.

Как отмечают в АТОР, запуск прямых рейсов в Акабу открывает для российского рынка новое предложение на стыке пляжного отдыха, истории и паломничества. Сможет ли Иордания превратить его в реальную альтернативу привычным массовым направлениям – покажут уже первые сезоны.

Пока же, как резюмирует Артур Мурадян, рынок рад любому новому продукту, к тому же Иордания прекрасно зарекомендовала себя как туристическое направление еще во время прямых рейсов только в Амман.

/TOURBUS.RU